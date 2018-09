H&D Wireless erhält Zusatzauftrag aus Norwegen

Stockholm (ots/PRNewswire) -H&D Wireless (http://www.hd-wireless.com), der führendeschwedische Anbieter von Plattformlösungen für IoT-Konnektivität,IoT-Cloud und RTLS, hat einen Zusatzauftrag für das neue SPB228WiFi/BT-Modul im Wert von 41.000 USD erhalten. Auftraggeber ist dasnorwegische Unternehmen No Isolation. Das Modul ist für den AV1/2©,ein Telepräsenzroboter für Patienten mit langwierigen Krankheiten,und KOMP©, eine Kommunikationslösung für Senioren und ihre Familien,bestimmt. Die Produktherstellung wurde im Sommer 2018 aufgenommen.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )"Wir freuen uns sehr über diesen Zusatzauftrag für SPB228. DasModul wurde im Januar 2018 eingeführt und heute können wir bereitsfünfundzwanzig (25) Design-Ins vorweisen, wobei No Isolation für dieErstproduktion verantwortlich war", so Pär Bergsten, CEO und Gründervon H&D Wireless. "Jetzt gehen mehr Aufträge ein, um dem Bedarfentsprechend des großen Interesses gerecht zu werden, das der Marktan diesem Produkt zeigt.""Wir begrüßen eine Partnerschaft mit H&D Wireless. Bei derEntwicklung neuer Technologien für spezifische und hilfsbedürftigePersonengruppen ist es entscheidend, dass die Kollaborationspartnerdas Vorhaben und den Druck verstehen. Mit H&D Wireless als Partnerkönnen wir der Einsamkeit von noch mehr Menschen ein Ende setzen", soKaren Dolva, CEO und Mitgründerin von No Isolation.AV1/2©, der Telepräsenzroboter der nächsten Generation von NoIsolation soll Kindern und jungen Erwachsenen mit langwierigenKrankheiten die Teilnahme am täglichen Leben erleichtern. KOMP© isteine benutzerfreundliche Kommunikationslösung, die für Senioren undihre Familien konzipiert wurde. KOMP besteht aus einer App und einemphysischen Gerät, über das Messaging, Videounterhaltung und dasTeilen von Fotos mit Familien und Freunden möglich ist.Die Entwickler möchten mit SPB228 ein breites Anwendungssprektrumabdecken, einschließlich- Leistungsstarke und sichere Steuer- und Überwachungssysteme fürdie Industrie- Verbraucherelektronikgeräte wie Gaming, Tablets und mobilesComputing- Leistungsstarke Smart Home-Systeme, einschließlich Video-,Audio-, Sicherheits- und ÜberwachungsmonitorsystemeH&D Wireless AB ist unter der EU-Marktmissbrauchsrichtlinie zurVeröffentlichung dieser Informationen verpflichtet. Die Informationenwurden durch die oben genannte Kontaktperson am 3. September 2018 um8.00 Uhr MEZ zur Publikation übermittelt.Informationen zu H&D Wireless:H&D Wireless ist ein schwedischer Anbieter von Technologie undDienstleistungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)und Echtzeitortung (RTLS+GPS), der die Cloud-Plattformen Griffin undGEPS betreibt. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zuSchwedens wachstumsstärksten und renommiertesten IoT-Unternehmen, dasbislang über eine Millionen drahtlose Produkte für IoT-/M2M-Lösungenweltweit geliefert hat. Das Unternehmen entwickelt und liefertLösungen für die Digitalisierung und Optimierung physikalischerGeschäftsprozesse mittels seines Griffin Enterprise PositioningService (GEPS(TM)) mit integrierter künstlicher Intelligenz (KI) undFokus auf Industrie 4.0 sowie Smart Factory. Am 22. Dezember 2017wurde H&D Wirelss am Nasdaq First North notiert.Informationen zu No Isolation:No Isolation wurde im Oktober 2015 in Norwegen gegründet. DasUnternehmen leistet Pionierarbeit bei den Themen Einsamkeit undungewollte soziale Isolation und entwickelt Tools, die Menschen inschwierigen Lebenslagen unterstützen.Den Anfang machte AV1, ein Telepräsenzroboter, der Kindern undjungen Erwachsenen mit langwierigen Krankheiten die Teilnahme amtäglichen Leben ermöglicht. AV1 kam im August 2016 auf den Markt undhilft derzeit mehr als 400 Kindern und jungen Erwachsenen inNorwegen, Schweden, Dänemark, Großbritannien, den Niederlanden,Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Belgien. Die zweite Lösungwar KOMP, eine benutzerfreundliche Kommunikationslösung, die mit undfür Senioren und ihre Familien konzipiert wurde. KOMP besteht auseiner App und einem physischen Gerät, über das Messaging,Videounterhaltung und das Teilen von Fotos mit Familien und Freundenmöglich ist.Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an:H&D Wireless ABPeter RörforsTelefon: +46-8-551-18-460E-Mail: sales@hd-wireless.seNo IsolationAnna Holm Heide, PRheide@noisolation.comInternet: www.hd-wireless.comNützliche Links:https://www.hd-wireless.com/connectivity/https://www.noisolation.com/uk/Pressekontakt:Pär BergstenCEO+46-708-274557par.bergsten@hd-wireless.seOriginal-Content von: H&D Wireless AB, übermittelt durch news aktuell