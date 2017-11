H&D Wireless erhält Fördermittel zur weiteren Untersuchung der Marktbedingungen für seine industrielle IoT RTLS Lösung

Stockholm (ots/PRNewswire) -H&D Wireless (http://www.hd-wireless.se/), eine führender Internetder Dinge-, Cloud- und Plattform-Systemanbieter, hat von SchwedensInnovationsagentur Fördermittel in Höhe von 500.000 SEK erhalten, umden Bedarf verschiedener Unternehmen nach sowie die Vorteile von H&DWireless' neuem Enterprise Indoor Real-Time Localisation Service GEPS(http://www.hdwireless.se/images/stories/public_pdf/HD_GEPS_Industry.pdf) zu untersuchen. Der Dienst wurde speziell für dieFertigungsbranche als RTLS für Mehrwegtransportverpackungenentwickelt.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )Die Förderung in Höhe von 500.000 SEK (57.000 USD) von Vinnova(http://www.vinnova.se/en/), Schwedens Innovationsagentur, ist Teildes Forschungs- und Innovationsprogramms Horisont 2020(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/) der EU.GEPS for Industry ist H&D Wireless' neuer IoT Enterprise IndoorReal-Time Localization Service (RTLS) fürMehrwegtransportverpackungen (Returnable Transport Packages, RTP),die speziell für die Fertigungsbranche entwickelt wurde, um sie aufihrem Weg in Richtung Digitalisierung zu begleiten."Dank der Förderhilfe von Vinnova sind wir nun in der Lage,verschiedene Geschäftsszenarien besser zu bewerten und dieGeschäftsvorteile in verschiedenen Abläufen zu identifizieren", soPär Bergsten, CEO, H&D Wireless. "Wir wissen, dass GEPSGeschäftsvorteile schafft und wir werden nun mit der Arbeit beginnen,die Engpässe verschiedener Unternehmen zu identifizieren,Marktforschung durchzuführen und Anwendungsfälle zu prüfen. ErsteAnhaltspunkte zeigen eine um 20 bis 50 Prozent verbesserte Nutzungder Ausrüstung sowie eine Armortisationsdauer von 6 bis 12 Monaten -ROI - nach Einführung der RTLS-Lösungen."Die neue RTLS-Lösung wurde speziell mit Blick auf AssetManagement- und Visualisierungsherausforderungen der globalenFertigungsbranche entwickelt, einschließlich Kapazitätsauslastung,Produktionsengpässen, ungleichmäßigem Produktionsfluss oderProduktionsstillstand sowie unerwarteter Maschinenausfälle. DasSystem ist mit SAP, die weltweit führende ERP-Anwendung,vorintegriert.Nützliche Links:Informationen zu H&D Wireless(http://www.hd-wireless.se/index.php)Informationen zu H&D Labs - das Designzentrum des Unternehmens(http://hd-labs.se/)Informationen zu H&D Wireless:H&D Wireless ist ein schwedischer Internet der Dinge-, Cloud- undPlattform-Systemanbieter. Seine Griffin IoT Cloud-Plattform ist eineEnd-to-End-Systemlösung mit erstklassigen drahtlosen Modulen,Cloud-Diensten mit Analysefunktionen und künstlicher Intelligenzsowie Smartphone-Anwendungen für Heim- undUnternehmensautomatisierung. Seit 2016 bietet das Unternehmen dasGriffin Enterprise Positioning System (GEPS (TM)) als Clouddienst fürdie Indoor-Positionierung physischer Objekte in Geschäftsprozessenan. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu Schwedenswachstumsstärksten und renommiertesten IoT-Unternehmen, das bislangüber 1.100.000 drahtlose Produkte für IoT M2M-Lösungen weltweitgeliefert hat.Pressekontakt:Pär BergstenCEOH&D WirelessTelefon: +46-8-551-18-460E-Mail: investors@hd-wireless.seOriginal-Content von: H&D Wireless AB, übermittelt durch news aktuell