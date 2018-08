H.C. Starck rechnet 2018 mit weiteren Verbesserungen auf den Kernmärkten

München (ots) -- Umsatz der Gruppe im Geschäftsjahr 2017 um 11 Prozent auf 767,3Millionen Euro gestiegen- Substanzielle Investitionstätigkeiten schaffen Grundlage fürweiteres Wachstum- Erfolgreicher Verkauf der Divisionen STC und Tantalum/NiobiumH.C. Starck, einer der führenden Hersteller von kundenspezifischenPulvern und Bauteilen aus Technologie-Metallen und technischerKeramik, verzeichnet für 2017 eine deutliche Umsatzsteigerung. Imabgelaufenen Geschäftsjahr 2017 stieg der Umsatz auf 767,3 MillionenEuro und lag damit 11 Prozent über dem Vorjahresumsatz. Getriebenwurde diese Entwicklung durch die Erholung wichtiger Kernmärkte unddurch die erfolgreiche Umsetzung einer Reihe von Initiativen zurUmsatz- und Profitabilitätssteigerung. Zum 31. Dezember 2017beschäftigte die H.C. Starck Gruppe weltweit rund 2.600 Mitarbeiter.Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2018 hat sich dieNachfrage in den Kernmärkten positiv entwickelt. H.C. Starck rechnetmit einer Trendfortsetzung im zweiten Halbjahr. Diese Prognosebasiert unter anderem auf der aktuell sehr positiven wirtschaftlichenEntwicklung in den für H.C. Starck wichtigen Regionen Europa,Nordamerika und Asien.Die strategische Weiterentwicklung der Division STC wird unter derFührung des schwedischen Metallpulverherstellers Höganäs ABfortgeführt, einem idealen strategischen Partner für dasSTC-Geschäft. Zusätzlich wurde mit JX Nippon Mining & Metals auch einsehr starker Partner für die künftige Entwicklung der DivisionTantalum Niobium gefunden. "Wir freuen uns, in JX und Höganäs mitzwei Käufern einig geworden zu sein, die das Branchenwissen und dieErfahrung mitbringen, um beide Divisionen in eine erfolgreicheZukunft zu führen," so Jens Knöll, Geschäftsführer der H.C. StarckGmbH.Division Tungsten Powders: Markterholung und Vertriebsinitiativesorgen für höhere Auslastung und verbesserte ProfitabilitätDie Wolfram-Division von H.C. Starck verzeichnete im Jahr 2017 imVergleich zum Vorjahr ein deutliches Umsatz- und Ergebnisplus sowieeine deutlich höhere Auslastung. Letzteres betraf insbesondere dasWerk in Goslar, die Joint Ventures in Vietnam und China sowie insteigendem Maße auch das Werk in Sarnia (Kanada).Die konsequente strategische Neuausrichtung, welche u.a. Programmezur Effizienzsteigerung und Kostensenkung sowie die Intensivierungder Vertriebs- und Einkaufsinitiativen beinhaltet, war entscheidendfür die positive Entwicklung.Unterstützt wurde sie durch positive Marktfaktoren, wie dieverstärkte Nachfrage aus der Hartmetallbranche und ein günstigesMarktumfeld für Ammoniumparawolframat (APW). Zusätzlich wurden mitder Erweiterung der Recycling-Kapazität in Goslar und dem Ausbau derPulverproduktion im Joint Venture Ganzhou substanzielleInvestitionsprojekte umgesetzt.Profitables Wachstum im Tantalum/Niobium Powders-Geschäft,unterstützt durch hohe Nachfrage aus der ElektronikindustrieDie H.C. Starck Tantalum and Niobium GmbH nutzte im per 31.Dezember 2017 endenden Geschäftsjahr die starke Nachfrage nach Tantalfür Sputtertargets sowie für Kondensatoranwendungen. Die Divisionsetzte damit den Aufwärtstrend, der bereits 2016 deutlich zu spürenwar, auch im aktuellen Berichtszeitraum fort und verstärkt ihreFührerschaft in wichtigen Marktsegmenten.Einen wichtigen Anteil am Erfolg hatte die Entwicklung neuerProdukte in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern.Beispielhaft dafür steht AMPERTEC für die Fertigungpatientenspezifischer Implantate in additiven Verfahren ("3D-Druck").Mit dem Verkauf der Division Ta/Nb an die JX Nippon Mining and MetalsCorporation wurden neue Entwicklungspotentiale ermöglicht. (vgl.http://www.nmm.jx-group.co.jp/english/news/2018/20180702e.html)Division Surface Technology & Ceramic Powders: Rekordumsätze undWachstum bei Additiver FertigungAuch für die Division STC gestaltete sich das Jahr 2017 sehrerfolgreich. Der Umsatz wurde im Vergleich zum Vorjahr erheblichgesteigert. Besonders stark gewachsen sind die Segmente IndustrialApplications und Oil & Gas/Welding. Im August 2017 präsentierte H.C.Starck mit AMPERPRINT eine Serie innovativer Metallpulver füradditive Fertigung.Mit dem Übergang der H.C. Starck Surface Technology and CeramicPowders GmbH an die schwedische Firma Höganäs AB eröffnen sich fürdas Unternehmen neue Möglichkeiten der strategischenWeiterentwicklung. (vgl https://www.hoganas.com/en/news-centre/news/2018/hoganas-acquires-surface-coating-division-from-h.c.-starck/)Fabricated Products: Positive Trendwende und neue StrukturenDie Division FPR hat im Geschäftsjahr 2017 in teilweiseschwierigem Marktumfeld den Umsatz stabilisiert. Positiv entwickeltensich die Umsätze in der Medizintechnik und für dieElektronikindustrie, wie z.B. im Produktbereich Sputtering Targetsmit Anwendungen in der Halbleiterfertigung. Wesentliche Schrittewurden zur weiteren Stärkung der Kundenorientierung entlang einerneuen Organisationsstruktur unternommen. Hierdurch konnte inwichtigen Marktsegmenten eine positive Entwicklung derGeschäftszahlen erzielt werden. Zur weiteren Verbesserung arbeitetdie Division intensiv an der Weiterentwicklung der Produktpalette fürAnwendungen z.B. in der Elektronik- oder in der Luftfahrtindustrie.Advanced Ceramic Components dank Vertriebsoffensive aufWachstumskursDer Schwerpunkt des Jahres 2017 lag für Ceramics auf weiterentechnologischen Entwicklungen, die die Basis für einenzukunftsorientierten Portfoliowechsel hin zu Produktanwendungen inder Halbleiterindustrie darstellen. Diese Maßnahmen haben zu solidemWachstum und deutlich positiver Auftragslage geführt. Die neue, 2.000m² große Werkshalle mit modernster Fräs- und Schleiftechnik von H.C.Starck Ceramics in Selb ist seit Oktober 2017 in Betrieb und stehtsinnbildlich für den aktuellen Erfolg der Division. Ziel für diekommenden Jahre ist die Stärkung der Position als Weltmarktführer imBereich hochpräziser Großbauteile, sowie die konsequente Optimierungund Restrukturierung des Basisgeschäfts im Bereich technischeKeramik.Über H.C. Starck (www.hcstarck.com)Die H.C. Starck-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter vonhochschmelzenden Technologie-Metallen und technischen Keramiken, derwachsende Industriezweige wie die Elektronikbranche, die chemischeIndustrie, die Automobilindustrie, die Medizintechnik, die Luft- undRaumfahrt, die Energie- und Umwelttechnik sowie den Maschinen- undWerkzeugbau von seinen eigenen Produktionsstandorten in Europa,Amerika und Asien aus versorgt. 2017 beschäftigte das Unternehmenetwa 2.600 Angestellte in den USA, Kanada, dem VereinigtenKönigreich, Deutschland, China, Thailand und Japan.Pressekontakt:Wolfgang WeinseisPressestelle H.C. StarckTel.: +49 89 24 44 76 - 50hcstarck@prpetuum.deOriginal-Content von: H.C. Starck GmbH, übermittelt durch news aktuell