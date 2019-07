H.C. Starck mit Umsatz-Plus und neuer Struktur

München (ots) -- Bereinigter Jahresumsatz der Gruppe um 23 Prozent auf 581,7Millionen Euro gestiegen- Zukunftsorientierte Investitionen für stetiges Wachstum inattraktiven Geschäftsfeldern- Neugestaltung der Unternehmensstruktur durch die Schaffung dereigenständigen Serviceeinheiten Chemitas und ChemiLytics- Fortsetzung der gestarteten Initiativen und Programme zurSteigerung von Umsatz und Profitabilität- Strategische Weiterentwicklung der Division CER durch Verkauf andie japanische Kyocera-Gruppe und der Chemitas an eineBeteiligungsgesellschaft rund um Wilhelm PlumpeH.C. Starck, einer der führenden Hersteller von kundenspezifischenPulvern und Bauteilen aus Technologie-Metallen und technischerKeramik, verzeichnet für 2018 eine deutliche Umsatzsteigerung. Imabgelaufenen Geschäftsjahr 2018 wurde ein Gesamtumsatz in Höhe von691,7 Millionen Euro erzielt. Der um die unterjährig verkauftenDivisionen Tantalum & Niobium bzw. Surface Technology and CeramicPowders (STC) bereinigte Umsatz stieg um 23 Prozent auf 581,7Millionen Euro. Wichtigster externer Erfolgsfaktor war das positivewirtschaftliche Umfeld in den Endindustrien. Zudem haben dieverstärkten Vertriebsanstrengungen, die technologischeWeiterentwicklung sowie weiterführende Kosteninitiativen maßgeblichzum Erfolg beigetragen. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte die H.C.Starck Gruppe weltweit rund 1.600 Mitarbeiter.Für das laufende Geschäftsjahr erwartet H.C. Starck weiterhinpositive Entwicklungen innerhalb der einzelnen Divisionen der H.C.Starck Gruppe. Diese Prognose gründet auf den getätigtenInvestitionen zur Kapazitätssteigerung sowie zur Erschließung neuerGeschäftsfelder.Im Zuge der strategischen Weiterentwicklung der H.C. Starck Gruppeim Jahr 2018 wurde die Division STC an die schwedischeHöganäs-Gruppe, die Division Tantalum & Niobium an die japanischeJX-Gruppe sowie der Anteil am Joint Venture Nui Phao an dievietnamesische Masan Group verkauft. Für mehr Informationen hierzusiehe auch die Presseberichte unter https://www.hoganas.com,http://www.nmm.jx-group.co.jp/english/ sowiehttps://www.masangroup.com/masanresources/investor-center/news.Für eine optimale, zukunftsweisende Ausrichtung der H.C. StarckGroup wurden 2018 mit der Chemitas und der ChemiLytics zwei kompletteigenständige, wettbewerbsfähige Einheiten geschaffen, die nunvermehrt auch für externe Kunden tätig sind.Division Tungsten Powders: Umsatzsteigerung und ProzessoptimierungDie Wolfram-Division von H.C. Starck verzeichnete in 2018 erneutein Umsatz- und Ergebnisplus. Die positive Entwicklung wurde zumeinen durch die konsequente Umsetzung der Strategie getragen, diesich beispielsweise im Markterfolg der nanokristallinenWolframcarbid-Sorten, sowie in der fortgesetztenKapazitätserweiterung im chinesischen Werk widerspiegelte.Zum anderen haben zahlreiche Projekte zur Effizienzsteigerungzusätzlich zum positiven Ergebnis der Division beigetragen. So wurdeetwa die Auslastung der weltweiten Anlagenkapazitäten weiteroptimiert, sowie die Verbesserung und Weiterentwicklung von diversenProduktionsprozessen vorangetrieben.Advanced Ceramic Components erzielt Rekordumsatz dank weitererInvestitionenDie Division Advanced Ceramic Components erweiterte bereits 2017ihre Produktionsflächen um 2.000 m² mit einer neuen Werkshalle inSelb. Schon im darauffolgenden Jahr zeigten die ergriffenen MaßnahmenWirkung: 2018 erzielte das Unternehmen erneut einen Rekordumsatz.Aufgrund dieser Entwicklungen werden 2019 die Produktionskapazitätenfür die Fertigung hochpräziser Bauteile für die Halbleiterindustriemittels einer weiteren Fertigungshalle mit 1.000 m² Fläche ausgebaut.Das Ziel der Division ist ein kontinuierliches Wachstum durchKapazitätserweiterung in den bestehenden Branchen und eine Ausweitungder Aktivitäten in chancenreiche Zukunftsmärkte wie Luft- undRaumfahrt.Zur weiteren strategischen Entwicklung wurde 2019 mit derKyocera-Gruppe ein für die Division strategischer Eigentümergefunden, der die Aktivitäten der Division und das Werk am StandortSelb weiter stärkt. Der Verkauf der Division wurde am 12.04.2019abgeschlossen.Chemitas: Etablierung eines eigenständigen professionellenStandortbetreibers in der Region HarzDas Jahr 2018 war für die Chemitas GmbH geprägt von dererfolgreichen Einführung neuer Strukturen, die das Unternehmen zueiner vollständig eigenständigen Einheit formten. Damit etabliertsich die Chemitas bei ihren Kunden als verlässlicher und kompetenterPartner in den Bereichen Infrastruktur, Logistik und Site Management.Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung der H.C.Starck Gruppewurde die Chemitas mit dem 17.04.2019 an eine Beteiligungsgruppe rundum Wilhelm Plumpe veräußert, die die Aktivitäten des GoslarerSpezialdienstleisters fortführt.ChemiLytics: Neuausrichtung als eigenständiges AuftragslaborZur Weiterentwicklung der Analytical Services als akkreditiertesLabor mit weltweit führender Kompetenz in der Analyse vonMetallpulvern wurde 2018 mit der ChemiLytics GmbH & Co KG eineeigenständige Gesellschaft gegründet. Neben der Eigenständigkeit beiverbesserten Strukturen wurde ein professionelles LaboratoryInformation and Management System (LIMS) für die optimale Betreuungder Kunden eingeführt. Mit diesen Maßnahmen konnte auch der Umsatzmit externen Kunden weiter gesteigert werden. WeitereSchlüsselinvestitionen für die ChemiLytics umfassen ein neueshochmodernes Röntgenfluoreszenzspektrometer, ein automatischesDosiersystem für Schmelzmittel und ein vollautomatischesGasadsorptionsgerät zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche.Fabricated Products erreicht seine Absatzziele bei steigendenRohstoffpreisenDie Division Fabricated Products setzt die Programme undInitiativen, die 2017 gestartet wurden, weiter konsequent um. Diesführte zur Erreichung aller Absatzziele bei gestiegenenRohstoffpreise. Gleichzeitig wurde die Profitabilität der Divisionverbessert. Zentrale Aufgabe für das Jahr 2019 ist die Umsetzungeiner Reihe von Investitionen zur zielgerichteten Entwicklung vonWachstumsfeldern. Beispielhaft sind hierbei die Maßnahmen zurKapazitätssteigerung in der Spiralrollenlager-Fertigung für dieMedizintechnik in Hermsdorf sowie die Erweiterung derPulverproduktion am Standort Coldwater in Michigan zu nennen.Darüber hinaus investiert die Division an den beiden StandortenColdwater und Hermsdorf weiter in den Bereich Additive Manufacturing(3D-Printing) als Schlüsseltechnologie, auch für den Einsatz vonRefraktärmetallpulvern. Erste konkrete Anwendungsmöglichkeiten fürdie in der Division installierten Siebdruck- und Pulverbettverfahrenzeigen sich in der Medizin- und der Luft- und Raumfahrttechnik.Über H.C. Starck www.hcstarck.comDie H.C. Starck-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter vonhochschmelzenden Technologie-Metallen, der wachsende Industriezweigewie die Elektronikbranche, die chemische Industrie, dieAutomobilindustrie, die Medizintechnik, die Luft- und Raumfahrt, dieEnergie- und Umwelttechnik sowie den Maschinen- und Werkzeugbau vonseinen eigenen Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien ausversorgt. Ende 2018 beschäftigte das Unternehmen etwa 1.600Angestellte in Deutschland, den USA, Kanada, dem VereinigtenKönigreich und China.Pressekontakt:Wolfgang WeinseisPressestelle H.C. StarckTel.: +49 89 24 44 76 - 50hcstarck@prpetuum.deOriginal-Content von: H.C. Starck GmbH, übermittelt durch news aktuell