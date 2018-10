H.C. Starck Analytical Services wird zu ChemiLytics

Goslar (ots) - Ab sofort firmiert das bislang als H.C. StarckAnalytical Services bekannte Zentrallabor von H.C. Starck unter demNamen ChemiLytics GmbH & Co. KG als eigenständige Gesellschaft. Dasneue Unternehmen bleibt Teil der H.C. Starck-Gruppe. Interne wieexterne Kunden können auch in Zukunft auf das gesamteLeistungsportfolio zurückgreifen und werden weiterhin vom erfahrenenTeam der bisherigen Analytical Services betreut.Seit August 2017 bietet der Labordienstleister der H.C. StarckGmbH mit Sitz in Goslar seine bis dahin unternehmensinternenLabordienstleistungen verstärkt auch externen Unternehmen an, u.a.aus der Metall- und Chemiebranche. Er verfügt über eines der größtenIndustrielabore Deutschlands für chemische und physikalischeAnalytik. Mit seinem umfassenden Leistungsportfolio unterstützt erseine Kunden seit vielen Jahren zuverlässig entlang derenWertschöpfungskette bei der Lösung analytischer Aufgabenstellungen -vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt.Das Prüflabor für anorganische Elementanalytik undPulvercharakterisierung ist seit 23 Jahren akkreditiert undbeschäftigt auf einer Nutzfläche von insgesamt 7.500 Quadratmeternetwa 70 Mitarbeiter. Die vorhandene Expertise erstreckt sich über dieganze Bandbreite an Methoden, von klassischer Elementanalytik überRöntgenspektrometrie bis hin zu Spurenanalyse unterReinraumbedingungen. "Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden auchunter neuem Namen die komplette technische Infrastruktur anbietenkönnen. Und was noch wichtiger ist: die gesamte Erfahrung undKompetenz unseres Teams", so Dr. Sascha Janosch, bislang DirectorAnalytical Services bei H.C. Starck und nun Leiter der neuenChemiLytics GmbH & Co. KG.Um interessierten Kunden einen Überblick über das Unternehmen,seine Kernkompetenzen und das Leistungsverzeichnis zu geben,präsentiert sich das Unternehmen auf seiner neuen Website, die unterder Adresse www.chemilytics.com zu finden ist.Über H.C. Starck www.hcstarck.comDie H.C. Starck-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter vonhochschmelzenden Technologie-Metallen und technischen Keramiken, derwachsende Industriezweige wie die Elektronikbranche, die chemischeIndustrie, die Automobilindustrie, die Medizintechnik, die Luft- undRaumfahrt, die Energie- und Umwelttechnik sowie den Maschinen- undWerkzeugbau von seinen eigenen Produktionsstandorten in Europa,Amerika und Asien aus versorgt. 2017 beschäftigte das Unternehmenetwa 2.600 Angestellte in den USA, Kanada, dem VereinigtenKönigreich, Deutschland, China, Thailand und Japan.Pressekontakt:Pressestelle H.C. StarckWolfgang WeinseisTel.: +49 89 24 44 76 - 50hcstarck@prpetuum.deOriginal-Content von: H.C. Starck GmbH, übermittelt durch news aktuell