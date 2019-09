H.B. Fuller präsentiert neue Klebstofflösung und innovativen Service

Vorgestellt: Advantra® SMART Klebstoffe und FullVision(TM) ServiceZürich (ots/PRNewswire) - H.B. Fuller (NYSE: FUL) feiert 20 JahreAdvantra®. Zum Jubiläum der Advantra® Produktreihe fürVerpackungsanwendungen wurde in der Region EIMEA (Europa, Indien,Naher Osten und Afrika) ein innovatives Duo eingeführt. Dazu zähltdie neue hochleistungs Advantra® SMART Reihe und FullVision(TM) eineinzigartiger, leistungsstarker Service zur Datenanalytik. Das Zielbesteht darin, Verpackungsherstellern bei der Qualitätskontrolle derVerklebungen tatkräftig zur Seite zu stehen.Für Martin Riswick, EIMEA Packaging Solutions Business Directorbei H.B. Fuller, stellt die Einführung der beiden Innovationen einewertvolle Neuerung für die Branche dar, die "zur richtigen Zeitkommt, um unsere 20-jährige Führungsrolle bei Schmelzklebstoffen fürdie Verpackungsindustrie gebührend zu feiern". Nach Auskunft desExperten für Verpackungslösungen hat insbesondere die Neuentwicklungder Advantra® SMART Reihe "das außerordentliche Potenzial, umhöchsten Ansprüchen in puncto Lebensmittelsicherheit zu genügen".Dadurch seien Lebensmittelhersteller bereits heute für dielebensmittelrechtlichen Anforderungen der Zukunft optimal gewappnet.Die zukunftsweisende Klebstoffreihe Advantra® SMART wurde dank derlangjährigen Erfahrung und den umfassenden Marktkenntnissen, sowieder Vorreiterrolle im Bereich Lebensmittelsicherheit des technischenTeams und dem Bereich F&E entwickelt.Mit FullVision(TM) präsentiert das Unternehmen einenutzerfreundliche Serviceplattform, und unterstützt Hersteller dabeidie Daten des Meßgerätes der Verpackungsproduktionslinie zuintepretieren. Das technische Team von H.B. Fuller berät Kunden rundum das Thema Klebstoff und nutzt die FullVision Berichte um weiteresVerbesserungspotenzial der Produktionslinien und Qualitätskontrolleherauszuarbeiten.Bei dieser Beratung kommt eigens entwickelte Software von H.B.Fuller für die Datenanalyse zum Einsatz. Anhand der Interpretationder FullVision Berichte können Kunden praktische Maßnahmen gemeinsammit H.B. Fuller erarbeiten, um die Betriebsleistung (In-Line- undIn-Use-Performance) sowie die Rentabilität kontinuierlich zuverbessern.Wir laden Sie ein, die Vorteile der zukunftsweisenden Advantra®SMART Klebstofftechnologie für Lebensmittelverpackungen inKombination mit dem FullVision(TM) Service ausgiebig zu testen.Kontaktieren Sie uns noch heute. FullVision.EU@hbfuller.comAdvantra® ist eine Marke der H.B. Fuller Company ("H.B. Fuller")oder eines ihrer angeschlossenen Unternehmen und in der EuropäischenGemeinschaft und anderen Ländern eingetragen.Über H.B. Fuller:Seit 1887 ist H.B. Fuller als weltweit führendes Unternehmen inder Klebstoffindustrie tätig. Dabei richtet das Unternehmen seinenFokus auf die Perfektionierung von Klebstoffen, Dichtungsmitteln undanderen chemischen Spezialprodukten, um Produkte und das Leben derMenschen zu verbessern. H.B. Fuller erzielte im Geschäftsjahr 2018einen Nettoumsatz von mehr als 3 Mrd. US-Dollar. Das Engagement vonH.B. Fuller in Bezug auf Innovation vereint Menschen, Produkte undProzesse für einige der größten Herausforderungen der Welt. Derzuverlässige, reaktionsschnelle Service des Unternehmens schafftdauerhafte und lohnenswerte Verbindungen zu Kunden aus den BereichenElektronik, Einweg-Hygieneartikel/Vliesstoffe, Medizin, Transport,Luft- und Raumfahrt, saubere Energie, Verpackungswesen, Bauwesen,holzverarbeitende Industrie, allgemeine Industrie und andereKonsumgüter. Seinen Mitarbeitern eröffnet das Unternehmen Chancen, umInnovationen hervorzubringen und erfolgreich zu sein. WeitereInformationen unter www.hbfuller.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/803918/HB_Fuller_Logo.jpgPressekontakt:Jasmin GeorgeClear B2B Marketing & PRTel.: +44 (0) 1285 626000E-Mail: j.george@clearb2b.comOriginal-Content von: H.B. Fuller Company, übermittelt durch news aktuell