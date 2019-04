H.B. Fuller präsentiert Klebstofflösungen der neuen Generation für die Holzverarbeitung auf der Ligna 2019

Zürich (ots/PRNewswire) - Der weltweit führende Klebstoff-AnbieterH.B. Fuller (NYSE: FUL) hat heute bekanntgegeben, auf der Ligna 2019in Hannover neue, nachhaltige Klebstoffe zu präsentieren. Die Messezählt zu den weltweit bedeutendsten Branchentreffs für dieholzverarbeitende Industrie.Holz sondert auf natürliche Weise flüchtige organischeVerbindungen (VOC) ab. Deshalb hat H.B. Fuller verschiedeneinnovative Lösungen entwickelt, um die steigende Nachfrage derHolzwerkstoffindustrie nach Klebstoffen zu erfüllen, mit denen sichgefährliche Emissionen ihrer Fertigerzeugnisse verringern lassen.Zur neuesten Produktgeneration zählen Rakoll® 4933, einformaldehydfreier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2430564-1&h=1264651464&u=https%3A%2F%2Fwww.hbfuller.com%2Fen%2Fnorth-america%2Fnews-and-events%2Fglue-talk-blog%2F2019%2Ffebruary%2Ftake-a-deep-breath&a=formaldehydfreier), wasserbasierter Klebstoff; Rakoll® 5010, einreaktiver Schmelzklebstoff mit geringen Monomer-Emissionen und eineReihe NEP-freier Primer für die Kantenverleimung.Darüber hinaus erfüllen die hochwertigen Klebstofflösungen undProzessinnovationen des Unternehmens die Anforderungen der Kunden inBezug auf niedrigere Verbrauchskosten, gesteigerte Effizienz undverbesserte Produktionsleistung. Auch wenn der verwendete Klebstoffbei Möbeln und Bodenbelägen nur eine relativ kleine Komponentedarstellt, so kann er doch eine entscheidende Rolle für dieProduktionseffizienz und Leistung spielen."Wir führen einen ständigen Dialog mit unseren Kunden und wissen,welchen Herausforderungen sie heute gegenüberstehen - sowohl was dieRealisierung effizienter Fertigungsprozesse als auch die steigendeNachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlicheren Produktenbetrifft", sagt Johannes Christiani, Business Development Manager,H.B. Fuller EIMEA - Durable Assembly. "Wir bringen interessante, neueKlebstofflösungen für die Holzverarbeitung auf den Markt. Dieneuesten Innovationen innerhalb unserer bewährten Rakoll-Produktreihesind ein klares Zeugnis dafür. Sie bieten Kunden die Möglichkeit,sich durch eine Zertifizierung ihrer emissionsarmen Endprodukte einenWettbewerbsvorsprung zu sichern."H.B. Fuller lädt alle Interessenten zu einem Besuch auf der Ligna2019 in Halle 17 / Stand B31 ein. Dort können Messebesucher dienächste Generation unserer neuen Klebstofflösungen für dieHolzverarbeitung aus erster Hand kennenlernen. Unser globalesExpertenteam wird vor Ort sein, um mit den Kunden undGeschäftspartnern über die neuen Herausforderungen zu sprechen undunsere neuen Klebstofflösungen zu präsentieren, die in verschiedenenSegmenten eingesetzt werden.Rakoll® ist eine Marke der H.B. Fuller Company ("H.B. Fuller")oder eines ihrer angeschlossenen Unternehmen und in der EuropäischenUnion und anderen Ländern eingetragen.Über H.B. Fuller:Seit 1887 ist H.B. Fuller als weltweit führendes Unternehmen inder Klebstoffindustrie tätig. Dabei richtet das Unternehmen seinenFokus auf die Perfektionierung von Klebstoffen, Dichtungsmitteln undanderen chemischen Spezialprodukten, um Produkte und das Leben derMenschen zu verbessern. H.B. Fuller erzielte im Geschäftsjahr 2018einen Nettoumsatz von mehr als 3 Mrd. US-Dollar. Das Engagement vonH.B. Fuller in bezug auf Innovation vereint Menschen, Produkte undProzesse für einige der größten Herausforderungen der Welt. Derzuverlässige, reaktionsschnelle Service des Unternehmens schafftdauerhafte und lohnenswerte Verbindungen zu Kunden aus den BereichenElektronik, Einweg-Hygieneartikel/Vliesstoffe, Medizin, Transport,Luft- und Raumfahrt, saubere Energie, Verpackungswesen, Bauwesen,holzverarbeitende Industrie, allgemeine Industrie und andereKonsumgüter. Seinen Mitarbeitern eröffnet das Unternehmen Chancen, umInnovationen hervorzubringen und erfolgreich zu sein. WeitereInformationen unter www.hbfuller.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/803918/HB_Fuller_Logo.jpgPressekontakt:Raquel MonteiroTel: +351 229 288 195Email: raquel.monteiro@hbfuller.comOriginal-Content von: H.B. Fuller, übermittelt durch news aktuell