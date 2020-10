HYVE schließt sich dem Bithumb Global Learning Programm, Staffel 9 an & öffnet Wettbewerbe für Händler

Los Angeles (ots/PRNewswire) - HYVE.works, das dezentralisierte und gemeinschaftlich verwaltete Ecosystem zur Lösung von Problemen auf dem globalen Markt mit Multi-Milliarden Dollar und Multi-Milliarden Freiberuflern und Arbeitskräften, kündigt seine Zusammenarbeit mit Bithumb Global (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960096-1&h=1026176217&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960096-1%26h%3D1296630078%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fm.bithumb.pro%252F%26a%3DBithumb%2BGlobal&a=Bithumb+Global) an, um die neueste Runde des BG Learning-Programms einzuleiten.Bithumb Global wird die erste Börse sein, an der das HYVE-Token gelistet wird.Bithumb Global zeichnet sich durch strengere Sicherheitsvorkehrungen, einer Abgleich-Engine mit niedriger Latenzzeit, proprietärer Technologie und fortschrittlichen Algorithmen sowie einer benutzerfreundlicheren Benutzeroberfläche aus.Javier Sim, Mitbegründer/Geschäftsführender Direktor von Bithumb Global über die Bedeutung der Plattform:"Seit dem Start der Beta-Version von Bithumb Global im Mai 2019 hat das Unternehmen weltweit mehr als eine Million Nutzer an Bord gebracht, deren tägliches Handelsvolumen mehr als 381 Millionen Dollar überschritten hat. Sie ist die einzige im Jahr 2019 eingerichtete Börse, die zu den führenden Handelsplattformen der Welt zählt."Tudor Stomff, CEO, sagte zur neuen Zusammenarbeit:"Wir sind nun schon eine Zeit lang mit Bithumb Global im Gespräch und freuen uns, sagen zu können, dass wir einen vertrauenswürdigen Partner für unsere Erstnotierung gefunden haben, und wir sind gespannt, was die Zukunft bringt."Interessenten werden ermutigt, am BG-Learning Wettbewerb teilzunehmen: https://www.bithumb.pro/en-us/learning/details?coinId=HYVE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960096-1&h=741155014&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960096-1%26h%3D3777435213%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bithumb.pro%252Fen-us%252Flearning%252Fdetails%253FcoinId%253DHYVE%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bithumb.pro%252Fen-us%252Flearning%252Fdetails%253FcoinId%253DHYVE&a=https%3A%2F%2Fwww.bithumb.pro%2Fen-us%2Flearning%2Fdetails%3FcoinId%3DHYVE).Informationen zu Bithumb GlobalBithumb Korea wurde 2014 gegründet und ist einer der ersten und einflussreichsten digitalen Währungswechsel in Südkorea. Bithumb vermittelt 59,19% des gesamten koreanischen Bitcoin-Transaktionsvolumens und macht mit über 8 Millionen registrierten Nutzern etwa 15% des globalen Marktes aus.Trotz dieser Erfolge hat sich Bithumb auf die Region Südkorea konzentriert, aus der über 80% seiner Nutzer stammen. Bithumb hat nun seine Ausgliederung, Bithumb Global, gegründet, um Liquidität und Marktpotenzial mit dem Rest der Welt zu verbinden.Informationen zu HYVEHYVE ist ein DeFi zentrierter dezentralisierter autonomer Aufgabenmarktplatz. Die Plattform löst aktuelle Probleme auf dem globalen Markt für Freiberufler und Arbeitskräfte, indem sie dezentralisierte Technologien einsetzt und gleichzeitig Funktionen hinzufügt, die auf keiner aktuellen Plattform (zentralisiert & dezentralisiert) vorhanden sind. Es handelt sich um ein gemeinschaftlich verwaltetes System, das die Kosten für alle Beteiligten drastisch senkt, eine größere Flexibilität bietet, den Zwischenhändler ausschließt, die Banklosen willkommen heißt, für Transparenz und Sicherheit sorgt und die Inhaber von Token belohnt.Weitere Informationen über HYVE finden Sie unter www.HYVE.works (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960096-1&h=1837799980&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960096-1%26h%3D2735429096%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hyve.works%252F%26a%3Dwww.HYVE.works&a=www.HYVE.works), folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com/join_hyve (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960096-1&h=617149140&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjoin_hyve&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjoin_hyve), oder treten Sie unserer Telegramgruppe unter https://t.me/hyveworks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960096-1&h=1737860815&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960096-1%26h%3D3200714121%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ft.me%252Fhyveworks%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ft.me%252Fhyveworks&a=https%3A%2F%2Ft.me%2Fhyveworks) bei.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1319276/HYVE.mp4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2960096-1&h=98707232&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2960096-1%26h%3D713559405%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1319276%252FHYVE.mp4%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1319276%252FHYVE.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1319276%2FHYVE.mp4)Pressekontakt:Brad Yasar+1.310.600.9704brad.yasar@hyve.worksOriginal-Content von: HYVE, übermittelt durch news aktuell