HYCET, chinesischer Hersteller von Kfz-Schlüsselkomponente, präsentiert neueste Innovationen auf IAA 2019

Frankfurt (ots/PRNewswire) - HYCET Technology Co., Ltd. ("HYCET"),ein Autoteilehersteller und eine hundertprozentigeTochtergesellschaft von Great Wall Motor ("GWM"), brachte eine Reihevon Spitzenprodukten mit zur Internationalen Automobilmesse (IAA)2019 in Frankfurt.Unter dem Motto "Grüne Mobilität, Intelligentes Fahren"präsentierte HYCET, einer der wenigen chinesischenAutomobilzulieferer mit deutlichem Wettbewerbsvorsprung im Bereichder elektrischen Getriebe- und Antriebssysteme, neue Möglichkeitenfür europäische E-Mobilitätshersteller, die eine Führungsrolle ineiner sich schnell entwickelnden Branche übernehmen wollen."Der jüngste Besuch der Bundeskanzlerin in China endete mit derUnterzeichnung mehrerer Kooperationsabkommen, die dieHandelsbeziehungen zwischen China und Deutschland weiter stärken. Aufder IAA 2019 bietet sich für HYCET nun eine weitere beispielloseGelegenheit, unser internationales Team, unsere innovativen Produkteund unsere Spitzentechnologie vorzustellen", äußerte sich HaifengTang, Vorsitzender bei HYCET.Am 13. Juni 2018 nahm HYCET seine Tätigkeit als unabhängigerAutomobilzulieferer auf, hervorgegangen aus der langjährigen, auf dieBereiche Motor, Getriebe, Elektroantrieb und elektrische Servolenkungausgerichteten Forschung und Entwicklung von GWM. GWM verwendet dievon HYCET eigens entwickelten Produkte in seiner gesamtenProduktpalette, einschließlich der beliebten HAVAL- und WEY-Serien,sowie an mehreren Fahrzeugen, die für die entscheidenden Märkte imRahmen der Belt and Road-Initiative produziert werden..Im Rahmen des Bestrebens von HYCET, eine integrierteKomplettlösung für Partner anzubieten, hat das Unternehmen bishervier Produktforschungszentren in Asien und Europa eingerichtet. DasF&E-Zentrum in Österreich bildete den Dreh- und Angelpunkt derglobalen Produktentwicklungseinrichtungen auf dem europäischen Marktund spielte eine entscheidende Rolle bei der Konzeption des 48 VDrehstromantriebsmotors und des 350 V 130 kwPlattform-Motorumrichters, die Anfang des Jahres in die Testphasegingen. Das Unternehmen kündigte seinen Plan an, in Ergänzung zumösterreichischen Standort ein Werk für die Herstellung vonAutomobilantrieben in Russland zu errichten, um seine Angebotspaletteauf dem europäischen Markt zu erweitern.Um seine Produkte an die lokalen Anforderungen anzupassen, hat dasUnternehmen seine F&E-Kapazitäten in mehreren Partnerschaften mitinternationalen Branchenführern ausgebaut. Geleitet wurde diePräsentation auf der IAA 2019 von Gerhard Henning, Chefingenieur fürGetriebetechnik von HYCET, der 20 Jahre Branchenerfahrung beiVolkswagen und der Daimler AG einbringt. Außerdem stand Dr. MarcusScherman mit auf der Bühne, der Hauptgeschäftsführer des F&E-Zentrumsin Österreich ist und zuvor bei Siemens und Magna tätig war.Um Schwierigkeiten zu überwinden, die der Branche seit JahrzehntenProbleme bereiten, wie z.B. die Aufrechterhaltung einer hohenLeistung bei gleichzeitigem Erreichen einer hohenKraftstoffeffizienz, führte HYCET das Seriengetriebe undElektroantriebssystem "I-era" vor, das auf seiner "FlatHairpin-Technologie" aufbaut. Das so genannte 9HDCT-Pkw-Getriebe istmit neun Gängen ausgestattet, um den Anforderungen fürHybridelektrofahrzeuge zu entsprechen und gleichzeitig Leistung undManövrierfähigkeit zu steigern. HYCET präsentierte auch seinelektrisches Lenksystem mit Doppelritzel DP-EPS (Redundanz vonSensor, Motor und Steuergerät), das autonomes Fahren aufAutonomiestufe 3 unterstützt.Angesichts des bevorstehenden Zeitalters der Elektromobilität istdie Automobilindustrie bestrebt, die Elektrifizierung von Fahrzeugenvoranzutreiben. Haifeng Tang kommentierte: "Mit der Elektrifizierungdes Fahrzeugs sollen niedrige Emissionen durch die Nutzung vonÖkostrom erreicht werden. Dies erfordert ein hocheffizientesFahrzeugsystem, das einen reibungslosen Übergang von Fahrzeugen mitVerbrennungsmotor zu Elektrofahrzeugen gewährleistet."Neben HYCET habe GMW auch SVOLT entwickelt, den Hersteller vonBatterien mit hoher Leistungsdichte, der als Pionier der"Stacking-Technologie" gilt, sowie FTXT, das Unternehmen, das sichauf die Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellen und technischenLösungen für die Wasserstoff-Energiewirtschaft spezialisiert hat, umauf die Herausforderungen in den verschiedenen Entwicklungsstadiendes automobilen Antriebsstrangs zu reagieren. Damit sie dieBedürfnisse der Kunden weltweit erfüllen könnten, arbeiteten die dreiUnternehmen zusammen mit dem Bestreben, zum Anbieter einerOne-Stop-Plattform für globale Erstausrüster zu werden, so HaifengTang weiter.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/974791/HYCET_IAA_2019_1.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/974790/HYCET_IAA_2019_2.jpgPressekontakt:Lifang Guo+86-18600294377guolifang@hycet.comOriginal-Content von: HYCET Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell