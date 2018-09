HWWI/Berenberg Kultur-Städteranking 2018: Stuttgart erneut Kulturhauptstadt Nr. 1, Dresden knapp vor Berlin (FOTO)

Hamburg (ots) -- Stuttgart, Dresden, Berlin, München und Karlsruhe sind die Top 5- Wiesbaden macht den größten Sprung nach vorn- Gelsenkirchen, Mönchengladbach und Duisburg wieder auf denletzten PlätzenDas Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) und die PrivatbankBerenberg haben zum vierten Mal nach 2012, 2014 und 2016 die 30größten Städte Deutschlands im Hinblick auf ihr Kulturlebenuntersucht. Das Ergebnis: Stuttgart baut seinen Vorsprung weiter ausund kann zum vierten Mal seinen Spitzenplatz als DeutschlandsKulturmetropole Nr. 1 behaupten. Dresden und Berlin liefern sich einKopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz, wobei Dresden knappgewinnt. München und Karlsruhe erreichen die Plätze vier und fünf.Wiesbaden macht beim diesjährigen Ranking den größten Sprung nachvorn und verbessert sich um zehn Plätze, während dienordrhein-westfälischen Städte Gelsenkirchen, Mönchengladbach undDuisburg wieder auf den letzten Rängen zu finden sind.Die Attraktivität und Vielfalt der Kulturlandschaft sind Aspekteder Lebensqualität, die die Wohn- und Arbeitsortwahl von Menschen unddamit die Position von Städten im Wettbewerb um Fachkräftebeeinflussen. "Die kulturelle Vielseitigkeit bestimmt nicht nur dieAttraktivität einer Stadt, sie ist auch ein bedeutenderWirtschaftsfaktor und Impulsgeber für die dynamische Entwicklung vonStädten. Ganze Wirtschaftsbereiche konzentrieren sich rund um dieKulturwirtschaft", sagt Dr. Hans-Walter Peters, Sprecher derpersönlich haftenden Gesellschafter von Berenberg.Die Kulturwirtschaft ist in vielen der 30 größten StädteDeutschlands ein bedeutender Arbeitgeber. In den vier deutschenMillionenstädten sind derzeit in München 7,1 %, in Köln 5,9 %, inBerlin 5,0 % und in Hamburg 4,9 % der sozialversicherungspflichtigBeschäftigten in diesem Wirtschaftszweig angesiedelt - Tendenzsteigend. Stuttgart liegt mit 7,6 % an der Spitze. Durch dieNachfrage von Einwohnern und Touristen entstehen weitere, über dieKulturwirtschaft hinausgehende ökonomische Entwicklungsimpulse."Investitionen in die Kulturinfrastruktur, überregional wahrgenommeneKulturveranstaltungen oder auch Kulturstätten können dazu beitragen,Städte auf einen neuen Entwicklungspfad zu bringen", so Peters. "DieHamburger Elbphilharmonie ist dafür ein Paradebeispiel."Das RankingDas HWWI/Berenberg Kultur-Städteranking greift die vielseitigeBedeutung des kulturellen Klimas für die Stadtentwicklung auf undvergleicht zahlreiche Aspekte der Kulturproduktion und -rezeption.Dabei bezieht sich die Kulturproduktion auf Elemente und Grundlagen,die für die Entstehung von Kunst und Kultur notwendig sind, wie etwadas Angebot an Theater-, Opern- oder Kinositzplätzen, Bibliotheken,Museen, kulturellen Bildungsangeboten oder Beschäftigten in derKulturwirtschaft. Die Kulturrezeption umfasst die Aufnahme undNachfrage des kulturellen Angebotes durch die Bewohner und Besucherder Städte. Sie zeigt sich beispielsweise in der Anzahl der Theater-oder Museumsbesucher oder den Umsätzen der Kulturwirtschaft. DasRanking misst ausgesuchte Bereiche der Kultur anhand vonquantitativen Indikatoren, die für alle 30 Städte vorliegen. Über dieQualität und die Bedeutung der Angebote und Einrichtungen werdenkeine Aussagen getroffen. Auszeichnungen von Theatern bleiben ebensounberücksichtigt wie die Bewertungen der Kunstsammlungen von Museen.Das ErgebnisDer Kulturstädtevergleich zeigt, dass die Kulturlandschaft in dendeutschen Städten deutliche Unterschiede aufweist. "Die vierbestplatzierten Städte erzielen sowohl in der Kulturproduktion alsauch in der -rezeption gute Ergebnisse, sodass die kulturellenBedingungen hier sehr vorteilhaft ausgeprägt sind", sagt Dr. JanWedemeier, Volkswirt beim HWWI.Stuttgart liegt zum vierten Mal auf Platz 1 und kann den Abstandzu seinen Verfolgern sogar noch deutlich ausbauen. DieseSpitzenstellung verdankt die Schwabenmetropole ihrem umfassendenKulturangebot (Platz 1 in der Kulturproduktion) bei einer nochmalsbesser bewerteten Kulturnachfrage (von Platz 3 auf Platz 1 in derKulturrezeption). "Ob bei der Zahl der Plätze in Opern und Theatern(Platz 1) sowie im Hinblick auf die Theaterbesucher (1), ob bei denlaufenden Ausgaben für Bibliotheken (1) oder bei der Anzahl derBibliotheksnutzer (1) - Stuttgart erzielt erneut Top-Platzierungen",begründet Wedemeier das gute Abschneiden der Schwabenmetropole. "InStuttgart sind außerdem der Anteil der Beschäftigten sowie dieUmsätze in der Kulturwirtschaft je Einwohner im Vergleich amhöchsten." Oberbürgermeister Fritz Kuhn wertete das Ergebnis als"hervorragende Bestätigung" für Stuttgart als eine lebenswerte Stadtund als "tolles Lob für alle Kulturschaffenden undKulturinteressierten". Kuhn erklärte: "Stuttgart ist ein kulturellerHotspot und eine feste Größe in der nationalen und auchinternationalen Szene. Die Liebe zur Kultur - in der Spitze wie inder Breite - prägt unser Stadtleben und schafft einen kreativenNährboden für gesellschaftliche und wirtschaftliche Innovationen."Dresden (Platz 2) und Berlin (Platz 3) liefern sich einKopf-an-Kopf-Rennen, das Dresden mit einem knappen Vorsprung gewinnt.Die Elbmetropole glänzt mit den meisten Museumsbesuchern und führtdas Feld bei den Kinositzplätzen an. Bei den Theater- undOpernbesuchern sowie der Anzahl der Ausstellungen in Museen und derAusgaben für Bibliotheken erzielt Dresden jeweils dritte Plätze.Berlin schiebt sich nach drei vierten Plätzen in Folge imGesamtranking erstmals an München vorbei. Als Drittplatzierterverfügt die Bundeshauptstadt mit über 39.000 Künstlern über diehöchste Künstlerdichte (Künstler je Einwohner), gefolgt von Köln undMünchen. Auch beim Anteil der Unternehmen in der Kulturwirtschaftsowie beim Denkmalschutz liegt Berlin an der Spitze, bei den Umsätzender Kulturwirtschaft je Einwohner reicht es allerdings nur für einenPlatz im Mittelfeld.München rutscht im diesjährigen Ranking auf Platz 4 (2016: Platz2). Die bayerische Landeshauptstadt liegt im Städtevergleich bei derKulturrezeption nur noch auf dem zweiten Platz, während in derKulturproduktion wieder der sechste Platz erzielt wird. Münchenpunktet bei der Anzahl der Galerien und Auktionshäuser (Platz 1), denlaufenden Ausgaben für öffentliche Bibliotheken sowie dem Anteil derBeschäftigten in der Kulturwirtschaft (jeweils Platz 2) und weistsowohl eine hohe Künstlerdichte als auch einen hohen Anteil anUnternehmen in der Kulturwirtschaft (jeweils Platz 3) auf.Der Städtevergleich zeigt, dass man auch in mittelgroßen Städtenwie Dresden(Platz 2), Karlsruhe (Platz 5) und Bonn (Platz 6) auf einvielfältiges Kulturleben trifft. Karlsruhe belegt bei denFestivalbesuchern wie auch bei der Anzahl der Ausstellungen in Museenden zweiten Platz. Bonn punktet unter anderem mit dem größtenAusstellungsangebot je Einwohner bei den Museen.Wiesbaden (Platz 11) und Bochum (Platz 12) konnten ihrePositionierung im Gesamtranking seit 2012 kontinuierlich verbessern.Aufsteiger Wiesbaden (+10 Ränge) verbesserte sich vor allem in derKulturrezeption und erreichte bei der Anzahl der Auktionshäuser undGalerien (Platz 6) sowie den Umsätzen in der Kulturwirtschaft jeEinwohner (Platz 5) gute Positionierungen. Die fünf Städte am Endedes Feldes(Duisburg, Mönchengladbach, Gelsenkirchen, Dortmund,Wuppertal) konnten seit 2012 nie einen Platz unter den besten 25Städten erzielen.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter:http://ots.de/2hg0zfDas HWWI/Berenberg Kultur-Städteranking 2018 finden Sie unter:http://ots.de/8fz7uMPressekontakt:Berenberg:Karsten WehmeierDirektor UnternehmenskommunikationTelefon +49 40 350 60-481karsten.wehmeier@berenberg.deOriginal-Content von: Berenberg, übermittelt durch news aktuell