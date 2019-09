HWA: Was passiert jetzt?

HWA, ein Unternehmen aus dem Markt "Automobilhersteller", notiert aktuell (Stand 13:36 Uhr) mit 14.17 EUR deutlich im Plus (+1.19 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Frankfurt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für HWA in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für HWA haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. HWA bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. HWA liegt mit einer Dividendenrendite von 2,64 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Automobile"-Branche hat einen Wert von 2,41, wodurch sich eine Differenz von +0,24 Prozent zur HWA-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt HWA mit einer Rendite von 2,7 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Die "Automobile"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,11 Prozent. Auch hier liegt HWA mit 8,82 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.