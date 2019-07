HÜBNER Photonic: Neuer Standort für die Laserforschung und – produktion in Deutschland

Die HÜBNER-Gruppe mit Hauptsitz in Kassel hat für den Geschäftsbereich HÜBNER Photonics Ende Juni 2019 einen neuen Standort für die Laserforschung und -produktion eingerichtet. Der weltweit gefragte Anbieter für „Photonics“-Lösungen mit dem Schwerpunkt Lasertechnologie wird dabei 24 Mitarbeiter vor Ort beschäftigen und hat an insgesamt vier Standorten nun 70 Mitarbeiter. Zudem hat der Geschäftsbereich in Southampton, Großbritannien, einen neuen Vertriebsstandort aufgebaut.

