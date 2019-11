HUYA sichert sich exklusive Übertragungsrechte für LCK in China

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der exklusive Dreijahresvertrag ist eingroßer Gewinn für HUYAs ProgrammangebotMit der LCK-Vereinbarung vertiefen HUYA und Riot Games China ihre Partnerschaftund feiern eine bislang einmalige Aufwertung von Inhalten, Technologie undIdentität über die gesamte Breite. Auf Ebene der Inhalte wird HUYA weiterhin dieStreamer und Influencer organisieren, die aktiv an den offiziellen Eventsteilnehmen, und die Partnerschaften mit offiziellen Programmen vertiefen. Wasdas Betrachtungserlebnis für Fans angeht, wird HUYA die Technologie massivmodernisieren. Fans können sich über Live-Streaming in HD-Qualität freuen,vergleichbar mit einer Blu-ray Disc. Gleichzeitig hat HUYA einenKooperationsvertrag mit Team Griffin unterzeichnet. Damit wandelt sich dasUnternehmen vom einfachen Inhaber der Übertragungsrechte zu einem echten Partnerbeim LCK-Geschäft und kann sich dadurch stärker einbringen.LCK ist die Nummer eins under den LOL-eSport-Ligen in Südkorea und einer derweltweit führenden Wettkämpfe für Gamer. LCK hat bei der League of Legends WorldChampionship fünf von acht Meisterschaften gewonnen. Traditionelle Teams wieSKT, KT, KZ, GEN (vormals SSG) sind immer noch sehr aktiv, jedoch übernehmenNewcomer wie GRF und DWG immer mehr die Dominanz. LCK wird durch einausgeklügeltes Liga- und Managementsystem unterstützt. Sie hat in der jüngerenZeit mehrere Entwicklungsstadien durchlaufen und verzeichnet steigendeBesucherzahlen und wachsendes Interesse aus China. Die Schlacht zwischen GRF undSKT wurde von Millionen Online-Zuschauern verfolgt.Zum Ende des Jahres 2018 kooperierte HUYA mit mehr als 140 eSport-Organisationenbei Hosting und Übertragung von ungefähr 760 eSport-Events, darunter dieLOL-Finals, die LCK, LPL, NEST, LMS/MSI, LOL Rift Rivals und der Destiny Cup.Darüber hinaus ist es die einzige Streaming-Plattform mit Urheberrechtslizenzfür fünf große LOL-Ligen in China, darunter LPL, LCK, LCS (NA), LCS (EU) undLMS. Das Angebot der Plattform an eSport-Spitzenevents und das Fanerlebnis sindunerreicht. Sie hat die Eintrittsbarriere für das eSport-Urheberrecht angehobenund einen Beitrag zur professionellen und qualitätsorientierten Entwicklung derLive-Streaming-Branche für Gaming geleistet. Im Zuge dessen hat HUYA diekommerziellen Perspektiven für die Industrie enorm verbessert.HUYA und Riot Games China tauschen Geschenke aus, feiern neue und spannende Ärader ZusammenarbeitBei der Pressekonferenz drückte HUYA Vice President Gao Hongliang seine Freudeüber die engere strategische Kooperation mit Riot Games China bei LCK-Events ausund deutete eine Erweiterung des Angebots an erstklassigen eSport-Inhalten fürFans und Anbieter an. "Ich werde oft gefragt: Wo kann ich LCK anschauen? Jetztkann ich antworten: Hier bei HUYA. Wir werden hart daran arbeiten, unserLeistungsangebot für Fans und Anbieter kontinuierlich zu verbessern."Zhou Jie von Riot Games China dankte HUYA für seine fortgesetzte Investition inverschiedene LOL-Events und fügte hinzu: "Wir freuen uns heute über dieUnterzeichnung dieses exklusiven Dreijahresvertrags mit HUYA. Es ist überhauptunsere erste langfristige Partnerschaft für das LCK-Event. Zusammen mit HUYAwerden wir den LOL-Fans das allerbeste Live-Streaming-Erlebnis anbieten."Nach der feierlichen Vertragsunterzeichnung überreichte Riot Games China einenPokal an HUYA, auf dem eine Botschaft über die dreijährige Partnerschaft und diegemeinsamen Logos der beiden Vertragsparteien aufgebracht waren. Im Gegenzugüberreichte HUYA eine kunstvoll gearbeitete Gedenkmedaille, ebenfalls mit dengemeinsamen Logos, zur Feier der erfolgreichen zukünftigen Zusammenarbeit.Als führende Live-Streaming-Plattform in China wird HUYA seine Kollaboration mitführenden Anbietern fortsetzen und die Branche als Innovationsmotorvoranbringen. Fans sollen die Top-Events der Welt ganz neu erleben können,während die Industrie in ein neues Zeitalter des Game-Live-Streaming mitbeispiellos gut produzierten Inhalten geführt wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1021496/HUYA.jpg(https://mma.prnewswire.com/media/1021496/HUYA.jpg)Pressekontakt:Dongyan+86-189-1089-6593dongyan@linksus.com.cnWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138865/4445744OTS: HuyaOriginal-Content von: Huya, übermittelt durch news aktuell