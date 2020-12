HUNTING/HER: Headhunter für Frauen unter Deutschlands besten Personalberatungen

Düsseldorf / Hamburg (ots) - Das Magazin Wirtschaftswoche zeichnet erneut die besten Headhunter und Personalberater Deutschlands aus. Auch in diesem Jahr findet sich die als Headhunter für Frauen bekannte Personalberatung HUNTING/HER HR-Partners (https://huntingher.com/) auf den Spitzenplätzen wieder.Die WirtschaftsWoche kürt auch 2020 wieder "Deutschlands beste Personalberater". Auf Basis eines Fragebogens, welchen Frau Prof. Christel Gade von der Internationalen Hochschule Bad Honnef entwickelt hat, untersuchte das im Handelsblatt (http://www.handelsblatt.de)-Verlag erscheinende Wirtschaftsmagazin zum fünften Mal in Folge den Headhunter-Markt und befragte hierzu Personalentscheiderinnen und Personalentscheider in den Unternehmen.Die Bewertungskriterien für die Headhunter (http://www.huntingher.com/headhunter) und Personalberatungen waren gegliedert in Nutzung, Zufriedenheit, Bekanntheit und Ruf."Frauen-Headhunter" mit Bestnote ausgezeichnetIn dem diesjährigen Headhunter-Ranking wurde der seit diesem Jahr zur weltweiten Top-Personalberatung Stanton Chase (https://www.stantonchase.com/de/) gehörende "Frauen-Headhunter (http://blog.huntingher.com)" mit der Bestnote von fünf Sternen ausgezeichnet. "Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung seitens der Personalentscheidenden" sagt Regina Lindner, Managing Partner der Hunting/Her Personalberatung. "Dass hier unsere Leistungen im Bereich des Female Executive Search erneut so hervorragend bewertet wurden, ist uns auch weiterhin ein Ansporn."Ähnlich äusserte sich Andreas Ehrhardt, Geschäftsführer von Stanton Chase in Düsseldorf: "Die Auszeichnung an Hunting/Her unterstreicht unsere gemeinsame Strategie, gender- und branchenspezifische Expertisen zusammenzuführen, um den Anteil an weiblichen Executives international deutlich auszubauen. Gemeinsam helfen wir unseren Kunden ihre Diversity-Ziele zuverlässig zu erreichen."Pressekontakt:Gaby BauerExecutive AssistantHUNTING/HER HR-Partners ®A division of Stanton Chase+49(0)40 88 14 75 49gabriele.bauer@huntingher.comOriginal-Content von: HUNTING/HER, übermittelt durch news aktuell