Shanghai (ots/PRNewswire) - HUMAN HORIZONS, eines der schnellwachsenden Startups im Bereich Elektrofahrzeuge (EV) in China, gab am22. Oktober in Shanghai, dem dynamischsten Wirtschaftszentrum Chinas,seine Premiere.Ding Lei, Gründer und CEO von HUMAN HORIZONS, stellte dieEntwicklungsstrategie des Unternehmens vor mehr als 600 chinesischenund internationalen Medienvertretern vor. "Durch die Neubewertung desVerhältnisses zwischen Menschen, Fahrzeugen, Straße und Stadt und denEinsatz intelligenter Fahrzeuge als Informationsterminals will HUMANHORIZONS die Straßen mit Sensoren ausstatten, die den intelligentenVerkehr erleichtern. Mit seiner digitalen Servicebetriebsplattform,Digital House schafft HUMAN HORIZONS ein Informationssystem für dieSmart City", sagte Lei.Um das Ziel der "3-Smart"-Strategie zu erreichen, konzentriertsich HUMAN HORIZONS auf 5 Kerngeschäftsbereiche: (1) die Entwicklungund Herstellung völlig neuer intelligenter Fahrzeuge, (2) diegemeinsame Nutzung von Fahrzeugen, Ladenetzwerken undEnergieressourcen, (3) das Internet der Fahrzeuge (IOV) und eineoffene Plattform für fortschrittliches, autonomes Fahren, (4)intelligente Verkehrsanwendungen und (5) die Entwicklungintelligenter Städte. Die digitale Serviceplattform - Digital House -unterstützt alle Geschäftsbereiche von HUMAN HORIZONS bei derEntwicklung einer Smart City.HUMAN HORIZONS wurde vor gut einem Jahr gegründet und hat bereitsinnovative und fortschrittliche Technologien wie Human OrientedArchitecture (HOA), Human Oriented Design (HOD) und Human OrientedVehicle (HOV) entwickelt.Human Oriented Architecture (HOA) ist eine neue digitaleInformationsplattform, mit der intelligente Fahrzeuge, als mobileSensoren und Datenquellen genutzt werden können. Sie dienen damitnicht nur als Fortbewegungsmittel für Fahrzeugnutzer, sondern tragenauch zur Verbesserung der Effizienz des Verkehrsmanagements und desStadtbetriebs bei.Durch die Umsetzung eines auf Nutzungsszenarien basierendenAnsatzes nimmt die Human Oriented Design (HOD)-Philosophie ihrenUrsprung in der inneren Welt des Benutzers. HUMAN HORIZONS glaubt,dass seine Kunden von den angebotenen Produkten und Dienstleistungentief beeindruckt sein werden. Sie erhalten ein Kundenerlebnis, dassie auf eine Reise vom ästhetischen Genuss hin zur emotionalenEinbindung mitnimmt.Beim Human Oriented Vehicle (HOV) handelt es sich um eineintelligente Informationsstruktur, die intelligente Fahrzeuge inmobile Sensoren und Informationsquellen verwandelt. Diese Architektursoll verbesserte Dienste für Fahrer bereitstellen und Fahrzeugenermöglichen, Echtzeitinformationen für den Verkehr und anderestädtische Dienste bereitzustellen.Auf der Grundlage dieser kreativen Ideen hat HUMAN HORIZONS zweiKonzeptfahrzeuge entwickelt, Concept H Hypervelocity und Concept AActive-Agility, die ebenfalls am 22. Oktober vorgestellt wurden. Diebeiden Konzeptfahrzeuge veranschaulichen und verkörpern dieKreativität und die intelligenten Transportlösungen von HUMANHURIZONS.Das Concept H Hypervelocity basiert auf einem innovativen,aufregenden 3-Sitzer-Konzept, mit verbesserter aerodynamischerEffizienz und Reichweite und optimiertem Fahrverhalten. Eine dererstaunlichsten Funktionen ist das "RE.C.E.S.S.S.".("Re-konfigurierbares elektrisches Cockpit-Lenksystem), das mit derDrive-by-Wire-Technologie arbeitet, um sein Lenkrad in eine der dreiSitzpositionen zu bewegen, sodass jeder der drei Insassen dasFahrzeug steuern kann.Beim Concept A Active-Agility handelt es sich um ein Konzept, daseine Passagierkapsel als Grundlage hat. Diese kann mit verschiedenenSubsystemen oben oder unten verbunden werden, um so verschiedeneTransportmöglichkeiten anzubieten. Das POD-System(Personification-On-Demand) bietet eine intelligente und effizienteLösung, mit der sich Menschen fortbewegen und in Kontakt bleibenkönnen.Am 22. Oktober stellte HUMAN HORIZONS auch ein Demo-Fahrzeug vor,das von Radnabenmotoren angetrieben wird. Diese Präsentation sorgtemit ihren 14 verschiedenen Laufwerksmodi für Staunen bei denMedienvertretern. Die Nabenmotor-Technologie ermöglicht eineVierradlenkung mit einem sehr großen Winkel. Mit ihrem einfach zusteuernden, hochflexiblen Handling sorgt die Technologie für einwesentlich angenehmeres Fahrerlebnis. Die Schwenklenkung ermöglichteine Rückwärtsdrehung auf engstem Raum.HUMAN HORIZONS entwickelt auch in China ein eigenes intelligentesautonomes Antriebssystem mit integriertenFahrzeug-Straßenanwendungen. Das Demo-Fahrzeug ist mit mehrerenSensoren ausgestattet - Millimeterwellenradar, Überschallradar undLidar - und wurde über mehr als 100.000 km in geschlossenen Räumengetestet.HUMAN HORIZONS hat das weltweit erste "Testprojekt auf offenerStraße für rechnergestützte Koordination der sensorischenIntegration" gestartet - das Projekt "Smart Road" in Yancheng China.Im Rahmen dieses Projekts hat HUMAN HORIZONS mit dem Aufbau derentsprechenden Verkehrstest- und Demonstrationsumgebung begonnen.Ihre Straßen und die Autos auf diesen Straßen bilden die erste offeneExperimentierumgebung für HOA in China. Im Rahmen des ersten Versuchsim Bereich der rechnerischen Koordination fährt HUMAN HORIZONS mitder praktischen Anwendung der multidimensionalen sensorischenIntegration und des großflächig verteilten Smart Computing fort.HUMAN HORIZONS plant auch Chinas erstes Demonstrationsprojekt für"Fahrzeug-Straße-Stadt: KI-Restrukturierung der heterogenen Daten",das im Lin'gang Intelligent Future Park in Shanghai betrieben werdensoll. HUMAN HORIZONS hat bereits mit der Erstellung dieses Smart CityDemo-Projekts begonnen, bei dem sie einen schnellen heterogenenDatenaustausch zusammen mit einer multidimensionalen sensorischenIntegration implementieren werden, um so den Übergang von einereigenständigen Intelligenz zu einer vollständig integriertensystemweiten Intelligenz zu schaffen.Im Gegensatz zu vielen anderen Start-ups in China, die ihr erstesEV-Modell schnell auf den Markt bringen wollen, verfolgt HUMANHORIZONS mit seiner Strategie das Ziel, die Zukunft der Mobilität neuzu definieren.