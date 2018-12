"HUMANITY AWARD" für OPERN SUPERSTAR PAUL POTTS im STOCK resort

Finanztrends Video zu



Finkenberg (ots) - Nach knapp einem Jahr feiert ein weiterer internationalerSuperstar nach Ed Sheeran und Helene Fischer im Zillertaler STOCK resort.Bei der legendären Highlight Night des 5 Sterne Resort am 28.12.2018 stimmtensich die 350 Gäste "glänzend" auf das neue Jahr ein.Und als zu Mitternacht alle Lichter ausgingen und nur ein Spot auf denbritischen Opern Superstar Paul Potts (Britains Got Talent) gerichtet war,wurde es kurz ganz still im STOCK resort. Mit seinen berührenden Songs wie"Caruso" oder dem Klassiker "Time to Say Goodbye" brachte er Gänsehaut-Feelingauf die Showbühne.Mit Tränen in den Augen nahm Paul Potts dann noch, den vom STOCK resortverliehenen "HUMANITY AWARD" persönlich von Hotelier Daniel Stock entgegen undlies es sich natürlich nicht nehmen, für Star Winzer Leo Hillinger persönlichnoch ein Geburtstagsständchen zu singen."Ein sehr sympathischer, bodenständiger Mensch, der als Act kam und als Freundging", erzählte Daniel Stock, "da freuen wir uns schon sehr auf einen besondersemotionalen Moment zum Silvesterfeuerwerk bei Paul Pott's weiteren Showeinlagemit seinem Welthit "Nessun Dorma"Unter dem Motto "Music & Awards" begrüßte das Team rund um Familie Stock ihreGäste am Red Carpet mit Blitzlichtern und Champagner. Da durfte natürlich derheimische Newcomer Josef Fankhauser aus Schwendau (Kiddy Contest Gewinner 2018)nicht fehlen und bekam seinen nächsten Award "STOCK NEWCOMER" überreicht.Internationale Entertainer wie Recardo Patrick aus Ibizia (Boogie in Wonderland)mit seinen Showtänzern, DJ C-Rock, 70s Ikone DJ Paul Love Kestermann sowie DJMarvin Aloys aus Ischgl brachten nicht nur die größte Kitchenparty des Landeszum Kochen, sondern auch im Geheimclub - hinter dem Bücherregal - wurde bis indie frühen Morgenstunden ausgelassen gefeiert.Kontakt:Sabrina Rupprechtert: +43 5285 6775 508e:Sabrina.R@stock.atw:www.stock.at/Original-Content von: STOCK***** resort Zillertal, übermittelt durch news aktuell