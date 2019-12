HUK-Coburg agiert verbraucherfeindlich und lehnt Kfz-Versicherungskündigungen ab

München (ots) -- HUK-Coburg lehnt Kündigungen von Kunden mit fadenscheinigenArgumenten ab- CHECK24 akzeptiert verbraucherfeindliches Verhalten nicht undkämpft für alle KundenVerbraucher kündigen zur Wechselsaison ihre Kfz-Versicherung überKündigungsdienste einfach und fristgerecht. Als einziger Versicherer sperrt sichdie HUK-Coburg gegen die Kündigungsdienste der Verbraucherportale. Diesesverbraucherfeindliche Verhalten mussten dieses Jahr wieder zahlreiche Kundenerleben.HUK-Coburg praktiziert verbraucherfeindliche Methode bereits seit JahrenBereits seit Jahren versucht die HUK-Coburg mit fadenscheinigen Begründungen,den Wechsel zu einem anderen Kfz-Versicherer zu verhindern. Neben CHECK24 warendavon weitere große Kündigungsdienste betroffen.Gegenüber den betroffenen Kunden behauptet der Versicherer schriftlich, es seinicht erkennbar, dass das Kündigungsschreiben tatsächlich von ihnen stammt. DieKündigungen wären daher unwirksam und die Verträge liefen weiter wie gehabt.Sogar nach Bestätigung der Rechtmäßigkeit durch die Kunden selbst entließ dieHUK-Coburg sie nicht aus ihren Kfz-Versicherungsverträgen.Und das, obwohl das Kündigungsschreiben bereits alle notwendigen Angaben wieAnschrift, Kennzeichen und Versicherungsscheinnummer enthält und damit - andersals behauptet - eindeutig dem Versicherungsnehmer zuzuordnen ist. Indem dieHUK-Coburg die übermittelten Kündigungen nicht anerkennt, zwingt sie Verbrauchergegen ihren Willen, in ihrem dortigen Vertrag zu bleiben. HUK-Coburg ist seitJahren der einzige Versicherer, der ein solches verbraucherfeindliches Verhaltenzeigt.CHECK24 akzeptiert Verhalten der HUK-Coburg nicht und kämpft für alle KundenIn der Vergangenheit lenkte die HUK-Coburg nach öffentlichem Druck ein undakzeptierte die Kündigungen schließlich. Aktuell sieht es nicht danach aus. Auchauf entsprechende Abmahnungen durch CHECK24 reagierte die HUK-Coburg nicht.CHECK24 akzeptiert das Verhalten der HUK-Coburg nicht und wird weiter für alleKunden kämpfen - notfalls auf dem Klageweg. Betroffene Kunden können sich aufder folgenden Seite informieren:https://www.check24.de/kfz-versicherung/forum/huk-probleme-kuendigung/Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung derCHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagendie Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eineVergütung. CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Kontakt CHECK24Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen undAnsprechpartner für alle inhaltlichen Rückfragen,Tel. +49 89 2000 47 5600, tobias.stuber@check24.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73164/4473163OTS: CHECK24 GmbHOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell