HUK-COBURG versichert Lime- und Bird-E-Rollerfahrer / Kfz-Haftpflichtversicherungen für E-Tretroller der beiden Sharing-Anbieter

Coburg (ots) - Im Rahmen einer Kooperation mit denE-Scooter-Vermietern BIRD Rides Germany GmbH und LIME, bietet dieHUK-COBURG Bird- und Lime-Kunden, die mit deren E-Scootern unterwegssind, in Deutschland Versicherungsschutz. Die Muttergesellschaftender beiden Unternehmen sind in den USA ansässig und zählen weltweitzu den führenden Anbietern bei Sharing-Modellen von Elektrorollern.Bird, der erste Sharing-Anbieter von E-Scootern, ist weltweit inüber 100 Städten vertreten, und der erste Anbieter, der mit einemPilotprojekt in Bamberg den deutschen Markt erfolgreich erprobt hat.Der E-Scooter-Pionier startet 2019 in mehreren deutschen Städten,darunter Berlin, Hamburg, Köln, München und Frankfurt. Lime, der nacheigenen Angaben größte E-Scooter-Verleiher weltweit, bietet dasSharing-Modell für E-Scooter rund um den Globus in über 100 Städtenan, in Deutschland bislang in Berlin, Hamburg, München und Köln. DasUnternehmen plant noch 2019 in über 20 deutschen Städten zu starten.Beide Anbieter, die zu den sogenannten "Einhörnern" mit Bewertungenvon jeweils über zwei Milliarden Dollar gehören, verwenden jeweilseigens entwickelte Elektroroller.Mitte Juni trat die Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge inKraft. Seitdem dürfen E-Scooter in Deutschland auf Fahrradwegen undStraßen fahren. Vorher müssen sie aber eineKfz-Haftpflichtversicherung haben. Dies ist für Kunden von Lime undBird nunmehr geklärt: Sie fahren künftig mit dem Versicherungsschutzdes führenden deutschen Kfz-Versicherers, der HUK-COBURG.Je Schadenfall sehen die Leistungen derKfz-Haftpflichtversicherung eine Deckung in Höhe von 100 MillionenEuro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden bzw. beiPersonenschäden bis zu 15 Millionen Euro je geschädigter Person vor.Die Versicherung schützt damit den E-Scooter-Fahrer vorSchadenersatzansprüchen, wenn er mit dem Fahrzeug Dritte schädigt.Mit der Kfz-Haftpflichtversicherung der HUK-COBURG sind dieUnfallopfer und Verursacher vor finanziellen Folgen geschützt.Neue Formen der Mobilität findet Dr. Jörg Rheinländer, im Vorstandzuständig für die Kfz-Versicherung, spannend: "Die HUK-COBURG stehtsolchen Neuerungen sehr aufgeschlossen gegenüber. Wir sind gespannt,welche Erfahrung wir in dem jungen VersicherungsfeldElektro-Kleinstfahrzeuge sammeln. Sharing-Modelle sind dafürbesonders geeignet". "Die Sicherheit von Fahrern und anderenVerkehrsteilnehmern ist für Bird von höchster Wichtigkeit. Deshalbsind wir stolz, den führenden Anbieter für Fahrzeugversicherungen inDeutschland als Partner gefunden zu haben," sagt Christian Geßner,DACH General Manager von Bird.