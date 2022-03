HUK-COBURG stärkt Kerngeschäft und entwickelt zugleich nutzerorientierte Geschäftsmodelle für Mobilitätsmarkt weiter

München/Coburg (ots) -- Anhaltend sehr gutes Neugeschäft in der Autoversicherung: über 1,4 Millionen Fahrzeuge neu versichert (Vj.: 1,5 Millionen)- Kfz-Bestand steigt um 3,3 Prozent auf 13,4 Millionen Fahrzeuge- Rekordneugeschäft in den Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen- Digitaler Unfallmeldeservice als weiteres Angebot bei TelematikDie HUK-COBURG blickt trotz anhaltend volatiler Zeiten und dem größten Schadenereignis in der Geschichte des Unternehmens auf ein über alle Sparten sehr zufriedenstellendes 2021 zurück. Zum wiederholten Mal ist es gelungen, das Kerngeschäft zu stärken. Insgesamt erzielte das Unternehmen ein Wachstum über alle Sparten. Zugleich stellte die HUK-COBURG mit dem geplanten Projekt der Mehrwertplattform onpier und ihrem Investment beim Digitalversicherer Neodigital wesentliche Weichen für ein nutzerorientiertes Angebot im größer werdenden Mobilitätsmarkt. Mit der digitalen Unfallmeldung ergänzt sie ein weiteres Mal ihr Telematik-Angebot."Ich freue mich sehr, dass wir uns weiter klar als Deutschlands Kfz-Versicherer Nummer 1 behaupten konnten", sagt Klaus-Jürgen Heitmann, Sprecher des Vorstands der HUK-COBURG. "Das ist vor dem Hintergrund des anhaltend starken Wettbewerbs in dieser Sparte keine Selbstverständlichkeit. Unser Dank gilt unseren über 12 Millionen Kundinnen und Kunden sowie Mitgliedern, die uns vertrauen, sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren Vertrauensleuten".Insgesamt verzeichnet der Konzern ein wiederholt starkes Neugeschäft in der Sparte Autoversicherung, das mit 1,4 Millionen neu versicherten Fahrzeugen annähernd an das Rekordgeschäft im Vorjahr heranreichte. In den Haft-pflicht-, Unfall- und Sachversicherungen konnte der Versicherer seinen Neugeschäftsrekord aus dem Vorjahr sogar übertreffen."Diese Position der Stärke gekoppelt mit unserer finanziellen Solidität ermöglicht uns, nicht nur kostengünstige Angebote zu machen. Vielmehr können wir so auch bedarfsgerechte Lösungen im Mobilitätsmarkt der Zukunft entwickeln und umsetzen", so Heitmann über das Engagement zu onpier und Neodigital. Beide Initiativen sollen dieses Jahr an den Markt gehen.Das Geschäftsergebnis im EinzelnenDie gebuchten Bruttobeiträge der HUK-COBURG stiegen in 2021 um 2,1 Prozent auf 8,2 (8,0) Milliarden Euro.Das Kapitalanlagenergebnis im Konzern verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 Prozent auf rund 824 (777) Millionen Euro, die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen lag bei soliden 2,2 (2,2) Prozent. Insgesamt weist das Unternehmen ein hohes Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 629 (584) Millionen Euro aus. Der Jahresüberschuss nach Steuern lag bei rund 381 (393) Millionen Euro und damit ebenfalls auf hohem Niveau.Autoversicherung: Bestand erreicht 13,4 Millionen versicherte FahrzeugeMit einem deutlichen Bestandszuwachs von 3,3 Prozent auf mittlerweile 13,4 Millionen versicherte Fahrzeuge wuchs die HUK-COBURG in der Kfz-Sparte um mehr als das Doppelte als der Markt. Auch bei der Anzahl der Elektroautos hat die Versicherungsgruppe ihren Bestand von 78.000 Fahrzeugen in 2020 deutlich auf über 185.000 Stück in 2021 gesteigert. Davon sind rund 120.000 rein elektrisch betrieben, 65.000 hybrid.Wegen gesunkener Durchschnittsbeiträge lagen die Bruttobeitragseinnahmen im Kfz-Versicherungsgeschäft nur um 0,4 Prozent über dem Vorjahreswert bei 4,3 Milliarden Euro. Die kombinierte Schaden-/Kostenquote (brutto) lag bei 93,3 (85,4) Prozent. Für Kfz-Schäden entstand im vergangenen Jahr ein Aufwand von 3,4 (3,1) Milliarden Euro.Eco Drive bei Telematik: Durch umweltbewusstes Fahren über 740.000 Euro für den guten Zweck erzieltAls wegweisend und voller Erfolg erwies sich der im letzten Jahr eingeführte Eco Drive, der in der Telematik-App das Fahrverhalten anhand ökologischer Kriterien analysiert. Der durch umweltbewusstes Fahren eingesammelte Gesamtbetrag von über 740.000 Euro wurde im Februar anteilig an die jeweils von Kundinnen und Kunden mit ausgewählten Partnerorganisationen übergeben. Mittlerweile haben sich rund 450.000 Menschen für den seit drei Jahren am Markt angebotenen Telematik-Tarif der HUK-COBURG entschieden. Im Vorjahr waren dies rund 400.000.Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen mit RekordneugeschäftIn den Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen konnte die HUK-COBURG wiederholt ein Rekordneugeschäft verzeichnen. Der Bestand legte um 3,5 Prozent auf 13,7 Millionen Risiken zu, während der Markt hier stagnierte. Die gebuchten Beiträge stiegen um 4,5 Prozent auf 1.050,3 (1.004,6) Millionen Euro.Heftigstes Elementarschaden-Jahr in der HUK-GeschichteDas Tiefdruckgebiet "Bernd" und die Unwetterserie Ende Juni machten 2021 zum schadenträchtigsten Jahr in der Geschichte der HUK-COBURG. Insgesamt belief sich der Elementarschadenaufwand (brutto) auf über 500 Millionen Euro, wobei das Hochwasserereignis im Juli mit rund 260 Millionen Euro Aufwand zu Buche schlug. Insgesamt waren über 10.000 Kundinnen und Kunden betroffen.Gutes Neugeschäft in der RechtsschutzversicherungMit einem hohen Neugeschäft von rund 123.000 (130.000) Verträgen erzielte die Rechtsschutzversicherung, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, ein Bestandswachstum von 1,1 Prozent. Die Beitragseinnahmen erhöhten sich um 2,9 Prozent auf 289,3 (281,1) Millionen Euro.Lebensversicherung: Erfreuliche NeugeschäftssteigerungDas Neugeschäft gemessen in Brutto-Beitragssumme erhöhte sich um 4,8 Prozent auf 1,65 (1,57) Milliarden Euro. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis war die verstärkte Nachfrage nach Risikolebensversicherungen und nach der Premium-Rente, der fondsgebundenen Rentenversicherung der HUK-COBURG. Die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen legten um 1,1 Prozent auf 823,0 (814,0) Millionen Euro zu. Der Bestand, gemessen am laufenden Beitrag, lag mit 746,7 (744,6) Millionen Euro um 0,3 Prozent über dem Vorjahreswert.Nachhaltiges Bestandswachstum in der KrankenversicherungIn der Krankenversicherung stieg der Gesamtbestand zum Jahresende um 6,7 Prozent auf 150,1 (140,7) Millionen Euro Monatssollbeitrag. Der Bestand an vollversicherten Personen wuchs um über 2.200 (1.400) Personen auf mehr als 457.000 (455.000) Personen an. Die Prämieneinnahmen konnten um 5,3 Prozent auf knapp 1,8 (1,7) Milliarden Euro zulegen. Die Zuwächse lagen wieder über denen des Marktes, der um 5,0 Prozent gewachsen ist."Diese Ergebnisse zeigen, dass wir neben unserem Kerngeschäft auch mit unseren Personensparten sehr gut im Markt positioniert sind", fasst Heitmann das Geschäftsjahr 2021 abschließend zusammen.Ausblick 2022Das Kfz-Wechselgeschäft, das in die Betrachtung des Jahres 2022 einfließt, verlief angesichts anhaltender Corona-Pandemie und bereits anziehender Energiepreise ruhig. Der schreckliche Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf Wirtschaftswachstum und Inflation sowie auf eine ohnehin schon verhaltene Automobilkonjunktur werden das unterjährige Kfz-Geschäft beeinflussen. "Wir gehen hier von einer begrenzten Wachstumsperspektive aus", sagt Heitmann. Die restlichen Sparten werden seiner Einschätzung nach dagegen zufriedenstellend verlaufen.Ungeachtet dieser Entwicklungen baut die HUK-COBURG konsequent ihre Serviceangebote für Kundinnen und Kunden aus.Digitale Unfallmeldung - auch um Leben zu rettenMitte April bringt sie einen digitalen Unfallmeldeservice an den Markt. Der Telematik-Sensor, der mit der HUK-App "Mein Auto" verbunden ist, ermöglicht neben einer allgemeinen Schadenmeldung auch ein automatisches Weiterrouten an den Unfallmeldedienstleister bzw. an Rettungskräfte. Auf diesem Weg kann schnelle Hilfe erfolgen, sollte es bei einem Unfall Verletzte geben."Neben unseren anderen Initiativen zum Aufbau unseres Ökosystems Mobilität liegt mir der digitale Unfallmeldeservice besonders am Herzen", erläutert Heitmann. "Nicht nur, weil er der konsequente Ausbau unseres Telematik-Tarifs ist, mit dem wir von Anfang an den Vorsatz verfolgen, Menschen zu sicherem Fahren zu animieren. 