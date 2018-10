Coburg (ots) - Die HUK-COBURG und die MGSMeine-Gesundheit-Services (MGS) streben eine Kooperation an. Durchdie geplante Zusammenarbeit sollen auch die HUK-COBURG-Versichertendie elektronische Patientenakte vom ePortal MEINE GESUNDHEITerhalten. Die Versicherten profitieren dabei von der bishereinmaligen Vernetzung aller wichtigen Akteure im Gesundheitswesenüber die eHealth-Plattform der MGS. Mit der HUK-COBURG setzen dannbereits fünf namhafte private Krankenversicherungen auf dasaufstrebende Online-Portal der MGS.Gemeinsam mit MGS will die HUK-COBURG ihren über 400.000Krankenvollversicherten und Beihilfeberechtigten künftig den Zugangzum Portal "Meine Gesundheit" anbieten. Die geplante Kooperationsteht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts.Mit der HUK-COBURG setzen dann neben AXA, Debeka, der BayrischenBeamtenkrankenkasse und der Union Krankenversicherung bereits fünfprivate Krankenversicherungen mit knapp der Hälfte der privatVollversicherten und dem weit überwiegenden Teil derBeihilfeberechtigten auf eine Kooperation mit der MGSeHealth-Plattform, deren zentraler Bestandteil die elektronischePatientenakte CGM LIFE mit direktem Zugang zu Leistungserbringernist.Durch die Zusammenarbeit können die Versicherten kostenfrei einePlattform nutzen, die ein papierloses Rechnungsmanagement mit einerdigitalen Gesundheitsakte vereint. "Unser Online-Portal "MeineGesundheit" bietet Krankenvollversicherten und Beihilfeberechtigtenein ganzheitliches Gesundheitsmanagement. In einer einzigen Anwendungverwalten sie Rechnungen und behalten den Überblick über alleGesundheitsinformationen. Möglich wird das durch unsere integriertePatientenakte im ePortal, für das wir sowohl App- als auchDesktop-Anwendungen anbieten", sagt Dr. Tom Albert, Geschäftsführerder MGS Meine-Gesundheit-Services GmbH zum Leistungsumfang dereHealth-Plattform.eHealth-Plattform für das persönliche GesundheitsmanagementIm Portal "Meine Gesundheit" können dann künftig auch dieHUK-COBURG-Versicherten nahezu alle Fragen rund um ihre Gesundheitselbstständig steuern. Mit dem papierlosen Rechnungsmanagement wirddie Abrechnung von Gesundheitsleistungen für alle Beteiligten spürbarerleichtert und vereinfacht. Die integrierte Gesundheitsakte versetztdie Versicherten in die Lage, alle wichtigen Informationen rund umihre Gesundheit an einem zentralen Ort zu speichern und auf dieseWeise den Überblick zu behalten. Gleichzeitig wird durch dieBündelung sämtlicher Gesundheitsinformationen in einer sicheren,patientenzentrierten Akte der Austausch von Informationen zwischenden verschiedenen Behandelnden rund um die Patienten vereinfacht undein schneller Wissenstransfer ermöglicht. So können z. B. auchMehrfachbehandlungen - beispielsweise wiederholteRöntgenuntersuchungen - verhindert werden. Die persönliche,patientenzentrierte elektronische Patientenakte zeichnet sich durcheine direkte Anbindung an die Leistungserbringer aus, so dassstrukturierte medizinische Informationen störungsfrei imPraxis-Alltag der Ärzte direkt übertragen werden können."Das Online-Portal "Meine Gesundheit" mit der elektronischenPatientenakte wird unsere digitalen Gesundheitsangebote ideal undsinnvoll ergänzen. Mit der Hilfe des ePortals können unsere Kundenihre Gesundheitsbelange bequem, schnell und sicher steuern", sagt Dr.Hans-Olav Herøy, im Vorstand der HUK-COBURG zuständig für diePersonenversicherung.Im August hatte die HUK-COBURG eine App mit verschiedenenFunktionen rund um die Gesundheit vorgestellt. Für HUK-Kunden bietetsie beispielsweise erstmals eine Online-Sprechstunde. Mit künftigenUpdates wird die App um weitere Services wie einMedikamentenmanagement und eine Online-Terminvereinbarungsmöglichkeitergänzt. Herøy: "Im Hinblick auf die Kooperation mit 'MGS MeineGesundheit' trifft es sich gut, dass die HUK-Gesundheits-Appebenfalls 'Meine Gesundheit' heißt. So ist es einfacher, wenn dieunterschiedlichen Funktionen der beiden Anwendungen zusammengeführtwerden. Der Kunde muss keine neue App installieren, sondern hat imErgebnis dann neben den HUK-Features zusätzlich nützliche Funktionender elektronischen Patientenakte.Weitere Informationen unter www.huk.dePresseinfos jetzt auch unter Twitter: http://www.twitter.com/HUKDie HUK-COBURG VersicherungsgruppeMit knapp zwölf Millionen Kunden ist die HUK-COBURG der großeVersicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigenAngeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach-und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, derLebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen2017 von über sieben Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größtendeutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist dieKfz-Versicherung: Mit über 11,6 Millionen versicherten Fahrzeugen istsie der größte deutsche Autoversicherer. In der privaten Haftpflicht-sowie in der Hausratversicherung belegt sie Platz zwei. DieHUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2017 insgesamt über10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Das ePortal MEINE GESUNDHEIT der MGS Meine-Gesundheit-ServicesGmbHMit dem ePortal MEINE GESUNDHEIT behalten Privatversicherte denÜberblick in allen Fragen rund um ihre persönliche Gesundheit. Diesichere Vernetzung aller Akteure im Gesundheitswesen - Patient,Krankenversicherung und behandelnde Ärzte sowie weitere medizinischeLeistungserbringer - ermöglicht ein ganzheitliches digitalesGesundheitsmanagement. Die eHealth-Plattform "Meine Gesundheit vonAXA" wurde auf der 5. Fachkonferenz "Versicherung und Internet" mitdem "Digitalen Leuchtturm Versicherungen 2017" ausgezeichnet.Bereits heute können die Versicherten von AXA sowie UnionKrankenversicherung und der Bayerischen Beamtenkrankenkasse - beidegehören zur Versicherungskammer Bayern - das ePortal nutzen. Im Laufeder zweiten Jahreshälfte soll die eHealth-Plattform auch denMitgliedern der Debeka zur Verfügung stehen. 