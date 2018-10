HUK-COBURG: Leben mit neuem Altersvorsorgeprodukt / Premium Rente setzt neue Maßstäbe bei Transparenz und Fairness

Coburg (ots) -- Transparenz: Kunde erfährt im Detail, wie Beiträge verwendet werden- Fairness: Verbraucherschutzforderung erfüllt, Kunden anSterblichkeitsgewinnen direkt zu beteiligen- Rechnungsgrundlagen werden bereits zu Vertragsbeginn garantiertNur ein Drittel aller Deutschen hat eine realistische Vorstellungvom späteren Alterseinkommen. Und das vor dem Hintergrund künftigschrumpfender Einnahmen im Sozialsystem durch weniger Beitragszahlerund einer immer älter werdenden Bevölkerung. Eine sinnvolle privateVorsorge ist also ein unverzichtbarer Baustein für eine finanzielleAbsicherung im Alter. Die neue Premium Rente derHUK-COBURG-Lebensversicherung ist eine Antwort auf dieHerausforderung, Versorgungslücken im Alter zu vermeiden. Dr. HansOlav Herøy, im Vorstand der HUK-COBURG zuständig für diePersonenversicherung: "Wir haben mit der neuen Premium Rente dieMahnungen der Verbraucherschützer ernst genommen. Unsere PremiumRente ist transparent, was die Kosten, Funktionsweise undWertentwicklung angeht und sorgt für einen fairen Umgang mit demThema Lebenserwartung."Kunde entscheidet selbst über Sicherheit und ChanceDie Premium Rente ermöglicht eine auf den persönlichen Bedarf desKunden zugeschnittene Kapitalanlage: Durch die Wahl einesGarantieniveaus entscheidet der Kunde, welcher Anteil dereingezahlten Beiträge zu Rentenbeginn garantiert zur Verfügung stehensoll und damit konservativer am Kapitalmarkt angelegt wird. Sämtlicheanderen Beträge, die nicht für die gewünschte Beitragsgarantiebenötigt werden, werden in kostengünstige und renditestärkere Fondsinvestiert. Kunden, bei denen die Ertragschancen im Vordergrundstehen, können auch vollständig auf eine Beitragsgarantie verzichten.Das macht die HUK-Premium-Rente besonders - der HUK RentenbonusDer Versicherungsbranche wird oft nachgesagt, mit einer zu hohenLebenserwartung ihrer Kunden zu kalkulieren. Verbraucherschützerfordern daher seit Jahren ein Umdenken bei den Versicherern. Bei derHUK-Premium-Rente profitieren die Kunden direkt von denSterblichkeitsgewinnen. Zahlt die HUK-COBURG-Lebensversicherungweniger Renten als angenommen aus, werden die Kunden direkt an denentstehenden Überschüssen beteiligt, wobei dieHUK-COBURG-Lebensversicherung die Kalkulation jährlich prüft. Mitdiesem Vorgehen sorgt die HUK-Premium-Rente für mehr Fairnessgegenüber ihren Kunden. Zudem garantiert die neueAltersvorsorgelösung die Rechnungsgrundlagen bereits zuVertragsbeginn.Erträge renditestark erwirtschaften - Der HUK-Welt-FondsEin weiterer Pluspunkt der HUK-Premium-Rente ist die Erweiterungder Fondspalette um den HUK-Welt-Fonds. Dieser Fonds wird aktiv durchdas HUK Asset Management gesteuert, wodurch die Kunden nicht nur vonden HUK-COBURG üblichen niedrigen Kosten, sondern auch von demKnow-How des HUK-COBURG-Kapitalanlage-Managements profitieren. Fürdie Wertentwicklung schlagen insbesondere die niedrigen Kosten zuBuche. Darüber hinaus bietet der Fonds aufgrund seiner weltweitenbreiten Streuung in über 2.500 bedeutende Unternehmen zusätzlicheSicherheiten.Hohe Flexibilität und Transparenz für den KundenUm die gewünschte Flexibilität bei der Altersvorsorgegewährleisten zu können, bietet die HUK-Premium-Rente neben denMöglichkeiten, den Fonds und das Garantieniveau zu wechseln, auchmehrere Sicherungsmechanismen. Dabei wird dem Kunden genauaufgezeigt, wie seine Beiträge verwendet werden. Auch hier kann derKunde individuell entscheiden, welcher Betrag der erwirtschaftetenGewinne in das Garantieguthaben umgeschichtet werden soll, oder erüberlässt diese Entscheidung den automatisierten Verfahren derHUK-Premium-Rente.Die HUK-Premium-Rente lässt sich außerdem und vor allemindividuell an die Lebensbedingungen anpassen. So kann der Kunde Ein-und Auszahlungen vornehmen, seinen Rentenbeginn flexibel wählen unddie Höhe der Beiträge anpassen.Pressekontakt:Holger BrendelUnternehmenskommunikationHUK-COBURGBahnhofsplatz96444 CoburgTelefon: 09561 96-22607Telefax: 09561 96-22699E-Mail: holger.brendel@huk-coburg.deInternet: www.huk.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell