HUK24 mit neuem Online-Auftritt und Design

Coburg (ots) -- Claim "Digital. Einfach. Günstiger." unterstreicht dieMarkenpositionierung- Neue Webseite, moderne Tarifrechner und bedarfsgerechter Contenterleichtern Kunden den VersicherungsabschlussDie HUK24 (www.huk24.de) startet mit einem komplett überarbeitetenOnline-Auftritt in die für die Versicherungsbranche besonderswichtige zweite Jahreshälfte. Die neue Website wurde optisch,inhaltlich und technologisch völlig neu konzipiert.Der Versicherer will sich hierdurch langfristig dieMarktführerschaft bei den Direktversicherern in Deutschland sichern.Auch das Corporate Design wurde weiterentwickelt. Ein neues Logo undder Claim "Digital. Einfach. Günstiger." unterstreichen dieMarkenpositionierung des 2001 gegründetenOnline-Versicherungspioniers.Zielsetzung der jüngsten Neuerungen ist die datenbasierteSteuerung der gesamten Customer Journey und damit ein neuesMarkenerlebnis für den Nutzer. Dies wird ermöglicht durch neueFunktionalitäten wie Personalisierung, Datenvorbelegung,Vereinfachung und eine auf die jeweiligen Kundenbedürfnissezugeschnittene, dynamische Anpassung der Webseite. Die konsequentevolldigitale Weiterentwicklung der HUK24 soll Kunden das Abschließeneiner Versicherung so einfach wie möglich machen. "Geht es umOnline-Standards gibt es kein InsurTech mit dem die HUK24 denVergleich scheut," so Dr. Uwe Stuhldreier, Vertriebs- undMarketingvorstand der HUK24. Stuhldreier weiter: "Nach 18 Jahren imMarkt haben wir auch heute nichts von unserem Enthusiasmus verloren."Seit Jahren wächst die HUK24 trotz des Verzichts auf die Präsenzin Vergleichsportalen deutlich stärker als der Markt. Allein imGeschäftsjahr 2018 erhöhte sich der Vertragsbestand um 7,4 Prozentauf 5,5 Millionen versicherte Risiken und Verträge. Für das laufendeGeschäftsjahr ist eine Erweiterung des Produktportfolios und eineAusweitung auf weitere Sparten geplant.Über die HUK24:HUK24 ist mit über 2,1 Mio. Kunden der größte deutscheOnline-Versicherer und Online-Pionier seit 2001. HUK24 bietet demKunden ausschließlich den Online-Kanal für den Antrags- undBearbeitungsprozess - im Schadenfall stehen den HUK24 Kunden aberalle Kanäle des HUK-Coburg Schadenmanagements zur Verfügung. Mitdiesem Geschäftsmodell ist die HUK24 zum achtgrößten deutschenKraftfahrtversicherer aufgestiegen.Pressekontakt:Holger BrendelTel.: 09561/9622607Mail: holger.brendel@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell