HUGO BOSS: BlackRock veräußert – Weiterhin Platz drei!

BlackRock, Inc. hat ihre Beteiligung an der HUGO BOSS AG am 7. Februar 2017 auf 3,79 Prozent der Stimmrechte zuzüglich eines Anteils von 1,31 Prozent in Form von Instrumenten verringert. Zuletzt war der weltgrößte Vermögensverwalter mit 4,99 Prozent der Stimmrechte und 1,09 Prozent Instrumenten beteiligt gewesen. BlackRock bleibt damit auf Rang drei der Aktionärsliste beim deutschen Modeunternehmen. Größter Aktionär ist die PFC S.r.l., die laut der letzten Stimmrechtsmeldung 10,13 Prozent der Stimmrechte hält. Davon entfallen 4,19 Prozentpunkte auf die Zignago Holding S.p.A. The Capital Group Companies Inc. ist mit 5,04 Prozent beteiligt. Bereits im Dezember 2014 hatte die Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt auf 3,26 Prozent erhöht. Die Allianz Global Investors GmbH hatte ihren Anteil an HUGO BOSS hingegen am 24. November 2016 auf 2,93 Prozent verkleinert, davon hielt die Allianz Global Investors Fund SICAV 2,67 Prozentpunkte.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die HUGO BOSS AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF

9,95

4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL

3,37

Embrica Aktien Select

2,79

Value Holdings Capital Partners Fund

2,74

Private Banking World Invest – WB Aktien Invest plus

2,50



Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

