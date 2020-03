HUAWEI P40-Serie markiert Zeitalter der visionären Fotografie

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Huawei Consumer Business Group hat heute die Smartphone-Modelle HUAWEI P40 Pro+, HUAWEI P40 Pro und HUAWEI P40 vorgestellt. Sie zeichnen sich durch bahnbrechende Kamerainnovationen aus, mit der die Möglichkeiten der mobilen Fotografie und Videoaufnahme radikal erweitert werden.Die HUAWEI P40-Serie setzt die Tradition der herausragenden Bildqualität fort. Der große 1/1,28-Zoll-Sensor lässt deutlich mehr Licht durch, was die Leistung bei schwachen Lichtverhältnissen verbessert. Mit einem neuen Periskopdesign wird ein echter optischer 10-fach-Zoom erreicht. In der P40-Serie ist das Kraftpaket Kirin 990 5G verbaut, unterstützt werden sowohl schnelles 5G als auch Wi-Fi 6 Plus.Richard Yu, CEO der Huawei Consumer Business Group, sagte: "Die Stärke der HUAWEI P-Serie war schon immer eine innovative Ästhetik. Sie macht fortschrittliche Bildhardware erschwinglich und steht für das Beste, was Industriedesign und Technologie zu bieten haben. Zur Ausstattung der HUAWEI P40-Serie gehören ein überragender Sensor, gemeinsam mit Leica entwickelte Kamerasysteme, ein Hochleistungs-Chipsatz und HUAWEI XD Fusion Engine. Die Modellreihe ist ein Paradebeispiel für unseren Fokus und bietet ein Ganztages-Erlebnis in Super Definition, damit die Verbraucher ihrer Kreativität freien Lauf lassen können."Beim HUAWEI P40 Pro und P40 Pro+ findet sich das HUAWEI Quad-curve Overflow Display. Das Display ist an allen vier Seiten abgerundet, während die extrem schmale Einfassung und die schlanken, abgerundeten Ecken eine ergonomische Haptik und einen nahezu randlosen Look liefern. Ein optimierter, im Display integrierter Fingerabdruckleser beschleunigt die biometrische Authentifizierung um 30 Prozent.Das elegante HUAWEI P40 Pro und P40 ist in drei spiegelnden Glasoberflächen (White, Deep Sea Blue und Black) und zwei innovativen refraktiven matten Glasoberflächen (Blush Gold und Silver Frost) erhältlich. Das HUAWEI P40 Pro+ verfügt über eine atemberaubende Keramik-Rückseite mit Nanotechnologie, gebrannt und poliert, was sie unglaublich widerstandsfähig macht und ihr einen zeitlosen Stil verleiht. Das einzigartige Design wird in zwei exklusiven Farben angeboten: Ceramic White und Ceramic Black.Bei der HUAWEI P40-Serie ist das fortschrittliche Ultra Vision Leica-Kamerasystem verbaut, das mit drei, vier und fünf Kameras konfiguriert werden kann. Das HUAWEI P40 bietet eine herausragende Bildqualität mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Telezoomobjektiven. Das HUAWEI P40 Pro wartet mit einer weiterentwickelten Leica Quad Camera und einer noch stärkeren Ultra Wide Cine Camera und ToF Camera neben einem SuperSensing 50-fach-Zoom auf. Mit dem HUAWEI P40 Pro+ kann man dank SuperZoom Array und Unterstützung für echten optischen 10-fach-Zoom und maximalen digitalen 100-fach-Zoom noch nie gekannte Bilddetails einfangen.In der HUAWEI P40-Serie arbeitet ein Kirin 990 5G für integrierte 5G-Konnektivität mit der größtmöglichen Unterstützung für 5G-Frequenzbänder, solider KI-Leistung und Energieeffizienz. Die verbesserte Grafik-Rendering-Engine holt das Maximum aus dem 90-Hz-Bildschirm des HUAWEI P40 Pro und P40 Pro+ heraus und setzt neue Maßstäbe in Sachen Reaktionsschnelligkeit.Das Betriebssystem EMUI 10.1 bietet zahlreiche neue Funktionsmerkmale für ein beeindruckendes und nahtloses KI-Erlebnis. Ebenfalls enthalten ist HUAWEI MeeTime[1] 1080p Full HD Videoanruf und Huawei Share für geräteübergreifende Konnektivität per Fingerdruck.Die HUAWEI P40-Serie ist in ausgewählten Märkten erhältlich.1. Funktion wird über HOTA-Update bereitgestellt. HUAWEI MeeTime wird in Thailand, Singapur, Malaysia, den Philippinen und Indonesien unterstützt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1138102/HUAWEI_P40_Pro_Ice_White_Black.jpgPressekontakt:Sam Gavin+44-(0)7912-540-530huawei.pr@grayling.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100745/4557790OTS: HuaweiOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell