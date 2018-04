HUAWEI P20 und die AppGallery - spannende Überraschungen, die Freude machen!

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die HUAWEI P20 Smartphone-Seriehat am 27. März im Grand Palais in Paris Premiere gefeiert. Es wardas erste Mal, dass ein chinesisches Smartphone hier in den heiligenHallen des Grand Palais seinen Einstand gab - und HUAWEI P20enttäuschte nicht und begeisterte das Publikum mit einer Vielzahlinnovativer neuer Technologien.Nahezu randloses Display und atemberaubende Farb-OptionenDas HUAWEI P20 verfügt über ein nahezu rahmenloses Display mitNotch und einen Home-Button mit eingebautem Fingerabdrucksensor. DasSmartphone ist in einer Reihe von faszinierenden Farbverläufenerhältlich - Schwarz, Midnight Blue, Pink Gold, und Twilight.Leica Triple-KamerasystemHUAWEI P20 Pro ist mit einem Triple-Sensor Leica Kamerasystem mitextrem weiter Blende und branchenführender Lichtempfindlichkeitausgestattet. Mit seinem dreifachen Kamerasystem bietet das HUAWEIP20 Pro 3-fachen optischen Zoom, 5-fachen Hybrid-Zoom, und 10-fachenDigitalzoom mit KI-Assistenz. DxOMark, eine führende Website fürBildqualität-Benchmarks, gibt dem HUAWEI P20 Pro eine Rekordwertungvon insgesamt 109 Punkten und spricht von einem neuen Maßstab fürSmartphone-Kameras.Benutzererfahrung vom FeinstenFür längere Akkulaufzeit pro Ladung ist das Standardmodell HUAWEIP20 mit einem leistungsstarken 3.400 mAh-Akku ausgerüstet, das HUAWEIP20 Pro kommt mit einem 4.000 mAh-Akku. Gekoppelt wird dies mit einemKirin 970-Prozessor mit dedizierten KI-Funktionen, der über eineausgezeichnete Energieeffizienz verfügt. HUAWEI P20 nutzt das HUAWEISuperCharge-Ladeprotokoll und bringt es damit in gerade mal 30Minuten von 0% auf 58% Akkuleistung.Zusätzlich zu seinen beeindruckenden Hardware-Spezifikationen istdas HUAWEI P20 auch mit einer Auswahl nützlicher, vorinstallierterApps wie z.B. dem HUAWEI AppGallery App-Markt ausgestattet. Neben derBereitstellung einer sicheren Plattform zum Herunterladen undInstallieren einer enormen Auswahl von nützlichen Apps offeriertAppGallery auch spezielle, je nach Standort weltweit unterschiedlicheApp-Rabatte.Die Special App-Deals gibt es in der AppGallery - einfach auf ME -Gifts gehen. Hier finden die Anwender eine Kollektion von nützlichenApps, die speziell auf die jeweilige Region abgestimmt sind.Wir fangen mal mit den App-Deals für die europäischen Nutzer an.TIDALTIDAL ist eine Musik-Streaming-App, mit der Benutzer mehr als400.000 Songs und Musikvideos in umwerfender HD-Qualität streamenkönnen. AppGallery-Nutzer erhalten ein kostenloses 90-Tage-Abo fürdiese Super-App. Die erstaunliche audiovisuelle Qualität von TIDAL inKombination mit HUAWEI P20 Dolby Atmos und dem Dolby AC-4 Soundsystemist der direkte Zugang, man ist mitten drin in seinen Lieblingssongsund Videos.EatwithMöchten Sie leckere, hausgemachte Gerichte essen und die lokalekulinarische Tradition kennenlernen? Eatwith ist da genau richtig -eine extrem nützliche App, für Reisende und Feinschmeckergleichermaßen. HUAWEI P20 und AppGallery-Nutzer in Europa erhalteneinen exklusiven Rabatt von 10 Euro für ihr erstes Gourmet-Erlebnismit dieser einzigartigen und spannenden App.APUS CameraAPUS Camera ist eine funktionsreiche Selfie-App, die jede Mengecoole Filter, witzige Sticker und Beauty-Modes bietet. ImPorträt-Modus eröffnet sich den Benutzern definitiv einatemberaubendes Fotoerlebnis. Die App holt alles aus der HUAWEI P2024-Megapixel Selfie-Kamera und rückseitigen 40-Megapixel-Kameraheraus und hält außerdem eine exklusive Kollektion mitSpezialfiltern, PIP-Effekten und Stickern bereit - nur für HUAWEIP20-Nutzer.Wer nicht in Europa ist, braucht sich jetzt aber nicht zu ärgern -die AppGallery-Nutzer in anderen Regionen haben dafür andere SpecialApp-Deals.EasybookEasybook ist eine komfortable Online-Plattform zur Buchung vonZugtickets, Mietwagen und Fährtickets in Malaysia, Singapur,Indonesien und Thailand. Die App gibt den Anwendern Zugang zu über500 öffentlichen Verkehrsbetrieben und über 10.000 Buslinien.Huawei-Nutzer erhalten einen Sonderrabatt von 5% auf dieBusfahrkarten. Easybook macht das Reisen in Südostasien ganz einfachleichter und angenehmer.MangaDie Manga App gibt den Anwendern Zugriff auf eine große Auswahl anklassischen und neu erschienenen Manga-Romanen aus verschiedenenGenres. Das riesige, so gut wie randlose hochauflösende HUAWEIP20-Display ist ideal geeignet, um sich in den Lieblings-Manga zuvertiefen. Huawei-Anwender im asiatisch-pazifischen Raum haben einkostenloses 1-Monats-Abo für die App inklusive.Was hält die AppGallery für Benutzer im Nahen Osten bereit?JollychicJollyChic ist eine Online-Shopping-App mit über 1 MillionProdukten und einer Marktabdeckung von 80% im Nahen Osten.Huawei-Anwender erhalten einen exklusiven 10%-Discount, wenn sie dieApp nutzen.Na, haben Sie jetzt, nachdem Sie HUAWEI P20, das brandneueSmartphone-Topmodell von Huawei, und die coolen App-Discounts für diestolzen Besitzer näher kennengelernt haben, Lust auf mehr? Und keineLust, zu warten? 