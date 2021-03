HUAWEI IdeaHub Board für Smart Office und Bildung vorgestellt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Bei der Einführung neuer Produkte für die intelligente Zusammenarbeit im Jahr 2021 kündigte Huawei heute die weltweite Markteinführung von HUAWEI IdeaHub Board an, dem branchenweit ersten Whiteboard für die Zusammenarbeit, das über eine optische Anti-Blaulicht-Technologie verfügt. Die vom TÜV Rheinland zertifizierte Technologie eliminiert schädliches blaues Licht und Farbstiche und sorgt so für eine lebendige Anzeige und ein sicheres Seherlebnis. Das HUAWEI IdeaHub Board verfügt außerdem über innovative Funktionen wie kabellose Projektion und intelligentes Schreiben, um die Benutzererfahrung bei Schulungs- und Trainingseinheiten, lokalen Meetings und offenen Diskussionen zu verbessern."Die rasante Beschleunigung der digitalen Wirtschaft hat die digitale Arbeit und Bildung zur neuen Normalität für jede Organisation und jeden Einzelnen gemacht. Die HUAWEI IdeaHub-Serie, die im letzten Jahr auf den Markt kam, ist ein brandneues Produktivitätswerkzeug, das Benutzern in verschiedenen Branchen helfen soll, sich an diese neue Normalität anzupassen und eine synergetische Zusammenarbeit zwischen Geräten und Cloud zu erreichen", sagte Pan Yong, Vize-Präsident der Huawei Intelligent Vision & Collaboration Product & Solution Sales Dept. Er fügte hinzu: "Das brandneue HUAWEI IdeaHub Board ist die jüngste Ergänzung dieser Serie. Sie ist speziell für intelligente Klassenzimmer, Besprechungsräume und offene Büroräume konzipiert und ermöglicht eine intelligentere und effizientere Zusammenarbeit."Unsere wachsende Abhängigkeit von digitalen Bildschirmen hat die Augengesundheit für immer mehr Menschen zu einem Hauptanliegen gemacht. Um dies zu beheben, implementiert HUAWEI IdeaHub Board die optische 4K-Blaulichtschutztechnologie, um das schädliche blaue Licht der Lichtquelle zu blockieren und die Augen der Benutzer zu schützen. Zum Vergleich: Die herkömmliche softwarebasierte Anti-Blaulicht-Technologie und der Augenkomfort-Modus können schädliches blaues Licht nicht vollständig herausfiltern. Außerdem neigen sie dazu, dem Bildschirm einen Gelbstich zu verleihen, was zu visueller Ermüdung führt und die Farberkennung beeinträchtigt. Mit der Spectrum Offset-Technologie, die das schädliche blaue Licht der Lichtquelle blockiert, sorgt das HUAWEI IdeaHub Board für blauschwaches Licht, Farbkalibrierung und Umgebungslichtanpassung.Bildschirmprojektion und Whiteboard-Schreiben sind zwei der am häufigsten verwendeten Funktionen sowohl im intelligenten Bildungswesen als auch in Büros. In Anbetracht dessen bietet das HUAWEI IdeaHub Board einzigartige Funktionen, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Die Dropdown-Leisten-Projektionsfunktion, die auf der Cast+-Technologie basiert, ermöglicht es Benutzern, Inhalte von einem Telefon auf den großen Bildschirm zu projizieren, ohne zusätzliche Apps zu installieren. Ebenso kann der Benutzer sein Telefon über den großen Bildschirm steuern. Die Benutzer müssen sich keine Sorgen um die Sicherheit machen, da die Datenschutzfunktion sicherstellt, dass persönliche Informationen während der Projektion nicht weitergegeben werden.Das HUAWEI IdeaHub Board nutzt die Zero-Gap-Bonding-Technologie und innovative Softwarefunktionen, um ein reibungsloses Schreiberlebnis mit einer ultraniedrigen Schreiblatenz von 35 ms zu ermöglichen. Damit ist das Schreiben auf dem Board so einfach wie mit Stift und Papier. Die intelligente Text- und Grafikerkennung und die E-Mail-Freigabefunktionen sorgen für ein effizienteres Erlebnis als bei herkömmlichen Whiteboards.Das HUAWEI IdeaHub Board ist in den Größen 65" und 86" erhältlich und eignet sich sowohl für die Boden- als auch für die Wandmontage und kann flexibel in Klassenräumen und Büros eingesetzt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1458118/PAN_Yong_VP_Huawei_Intelligent_Vision___Collaboration_Product.jpgPressekontakt:Zhang Zanezhangren90@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell