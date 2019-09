HUAWEI CLOUD lanciert EI Cluster Service und Industrial Intelligent Twins

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am ersten Tag der HUAWEI CONNECT 2019hielt Zheng Yelai, President der Huawei Cloud Business Unit, eineRede mit der Überschrift "Die kommerzielle Kluft schließen -Entwicklung einer inklusiven KI". Er nannte vier Schlüsselkriterienfür die erfolgreiche Implementierung von KI und verkündete dieoffizielle Premiere der zukunftsweisenden Lösungen EI Cluster Serviceund Industrial Intelligent Twins.Zheng kommentierte: "Huawei hat universelle Full-Stack-KI-Lösungenentwickelt. Jetzt ist die Zeit gekommen, um die nächste Phase derKI-Implementierung einzuläuten. HUAWEI CLOUD wird die Implementierungvorwärtstreiben. Wir werden mit unzähligen Unternehmen kooperieren,um die kommerzielle Kluft der KI zu schließen, damit jederWirtschaftszweig von KI profitieren und sich intelligent umgestaltenkann."Vier Schlüsselkriterien für die erfolgreiche KI-ImplementierungGlobale Investoren schwärmen von KI. Im vergangenen Jahr hatHuawei drei Hauptszenarien für KI prognostiziert: monotone Arbeitenmit hoher Taktzahl, fachliche Erfahrung sowie fachübergreifendeKollaboration. HUAWEI CLOUD Enterprise Intelligence wurde bereits beimehr als 500 Projekten in 10 Industriezweigen erfolgreich angewendet,darunter Stadtmanagement, produzierendes Gewerbe, Gesundheitswesen,Automobilbau, Campus und Internet.Zheng weiter: "Um KI erfolgreich zu implementieren, müssen wirvier Schlüsselrollen koordinieren: klare Geschäftsszenarien, ISV/SI,Geräte/Prozesse und KI-Plattformen."1. Klare Geschäftsszenarien bezieht sich auf klar definierteGrenzen und Zielsetzungen, in sich geschlossene Szenarien undausreichende Daten. Ein Beispiel ist Sanlian Hope, ein chinesischerAnbieter von Technologie für synthetische Fasern, die einerSichtprüfung unterzogen werden. Die Arbeiter konnten nur die letzten100 Meter jeder Rolle überprüfen, weshalb die Qualitätssicherung inFrage gestellt wurde. Sanlian Hope arbeitet seit 2018 mit HUAWEICLOUD, um die Qualitätsprüfung der synthetischen Fasern mittels KI zuverbessern. Jetzt kann die Qualität jeder Rolle verifiziert werden.2. Rechenleistung, jederzeit verfügbar. Rechenleistung ist immernoch unzureichend, teuer und schwierig zu beschaffen. HUAWEI CLOUDbietet jetzt den weltweit schnellsten EI Cluster Service, powered byAtlas 900, um Entwickler mit ausreichender und kosteneffizienterRechenleistung zu versorgen. Dieses EI Cluster besteht aus TausendenAscend 910-Prozessoren und schafft das ResNet-50-Training aufImageNet in nur 59,8 Sekunden, 15 % schneller als derNächstplatzierte. Anders als bei herkömmlicher Hardware kann der EICluster Service sofort bereitgestellt werden, um flexible undskalierbare Rechenleistung bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen.3. Kontinuierliche Weiterentwicklung von KI-Diensten. Im Zeitalterder KI ist es unerlässlich, ein in sich geschlossenes Online-Systemaufzubauen.4. Gute Abstimmung von Organisation und Fachkompetenz.Fachkompetenz, Organisation und Prozess müssen gut aufeinanderabgestimmt sein, um den Menschen besser zu dienen. Der FlughafenShenzhen hat mithilfe von HUAWEI CLOUD ein intelligentes System fürdie Zuweisung von Flugzeugpositionen entwickelt. Das System nimmt denMitarbeitern monotone Arbeiten ab, indem es Regeln lernt und Vorgängeanalysiert. Mehr Flugzeuge können am Gate parken, weshalb wenigerShuttlebusse eingesetzt werden und sich das Reiseerlebnis für diePassagiere merklich verbessert hat.HUAWEI CLOUD Industrial Intelligent Twins, eine neue Engine fürindustrielle IntelligenzHUAWEI CLOUD hat offiziell die Industrial Intelligence Twins fürdas produzierende Gewerbe vorgestellt. Diese neue Engine für dieintelligente Transformation der Industrie ist mit verschiedenenTechnologien bestückt, beispielsweise eine intelligenteErkennungs-Engine auf Basis eines Wissensdiagramms, eine intelligenteVorhersage-Engine auf Basis eines KI-Modells sowie eine Engine füroptimierte Entscheidungsfindung.Die HUAWEI CLOUD Industrial Intelligent Twins arbeiten bereits inverschiedenen Industriezweigen, einschließlich Energie, Bergbau,Stromversorgung, Zement und chemische Fasern. Ein Beispiel ist dieZusammenarbeit zwischen HUAWEI CLOUD und China National PetroleumCorporation (CNPC). Hier wurde die intelligente Erkennungs-Engineeingesetzt, um die Suche nach Kohlenwasserstofflagerstätten um 70 %zu beschleunigen. HUAWEI CLOUD hat der Golden Stone Group dieintelligente Optimierungs-Engine bereitgestellt, um dieVorhersagegenauigkeit bei Kohlevermischung und Koksqualität auf über95 % zu verbessern. Dadurch kann das Unternehmen mehr als 10 CNY proTonne Koks einsparen.