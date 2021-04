HUAWEI AppGallery Connect enthüllt neues Logo

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - AppGallery Connect, die App-Serviceplattform von HUAWEI AppGallery, hat ihr neues Logo vorgestellt. Das Design des Logos ist inspiriert von den spitzen Klammern (), zwei häufig in der Programmiersprache verwendeten Symbolen. Die beiden spitzen Klammern sind eng miteinander verbunden und bilden ein Quadrat. Sie vermitteln die Botschaft, dass AppGallery Connect die Partnerschaft mit den Entwicklern weiter vertiefen möchte, um gemeinsam innovative Apps zu entwickeln."Das neue Logo hebt hervor, dass AppGallery Connect nicht nur eine App-Distributionsservice-Plattform sein will, sondern auch ein Partner der Entwickler, deren Innovationskraft zur Erstellung neuer Apps führt", sagte HUAWEI AppGallery Connect Operations Director.Getreu dem Slogan "Empowering Creativity" bietet AppGallery Connect Entwicklern weltweit Services, die den gesamten App-Lebenszyklus abdecken - von der Innovation über die Entwicklung, den Vertrieb und den Betrieb bis hin zur Analyse, wobei Android, iOS, Web und Quick App unterstützt werden. AppGallery Connect wurde entwickelt, um App-Entwicklern zu helfen, effizienter zu entwickeln und zu arbeiten, und um sie dabei zu unterstützen, Nutzer- und Umsatzwachstum zu erzielen. Ziel ist es, den Nutzern weltweit ein besseres digitales Leben zu ermöglichen. AppGallery Connect erreicht dies mithilfe einer beschleunigten Entwicklungspipeline, die zu unternehmerischem Erfolg führt.Bis Ende 2020 hatte AppGallery Connect seine Dienste für 2,3 Millionen Entwickler in mehr als 170 Ländern und Regionen geöffnet. 69 Dienste sind für Entwickler außerhalb Chinas verfügbar, darunter der Auth Service, der die Entwicklungseffizienz bei Entwicklern um 80 Prozent verbessert hat, die Remote-Konfiguration, die dazu beigetragen hat, die MAU für Apps um 10 Prozent zu erhöhen, und das App Bundle, das die Erfolgsrate bei der App-Installation um 4 Prozent verbessert hat, neben vielen anderen Diensten, die Entwickler zum Erfolg verhelfen.Die AppGallery Connect Academy hat sich das Ziel gesetzt, den Wert der AppGallery Connect-Dienste zu maximieren und gleichzeitig eine Schlüsselrolle bei der Förderung des Geschäftserfolgs von Entwicklern zu spielen. Zu diesem Zweck bietet sie eine Reihe von Online-Empowerment-Programmen an. Darüber hinaus organisiert die AppGallery Connect Academy auch weiterhin Online-Live-Events für Entwickler, um den Austausch unter den Entwicklern zu erleichtern, indem sie Details zu den offenen Diensten von AppGallery Connect bereitstellt und Erfolgsgeschichten von Partnern teilt. Mit Blick auf die Zukunft plant AppGallery Connect, weiterhin mit Entwicklern zusammenzuarbeiten, um den Aufbau eines Ökosystems für die App-Entwicklung durch die Förderung und den Austausch von technischen Innovationen zu unterstützen.Weitere Informationen zu AppGallery Connect finden Sie unter: https://developer.huawei.com/consumer/en/agconnectWeitere Informationen zu den Details des AppGallery Connect-Logos finden Sie in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=8nDYJAK5AEwLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1492675/1.jpgPressekontakt:Vivian LinVivian.lin@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Consumer Business Group, übermittelt durch news aktuell