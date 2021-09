HUAWEI AppGallery Connect Serverless Services für einfache App-Entwicklung und O&M offiziell freigegeben

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - HUAWEI AppGallery Connect hat kürzlich eine Reihe von serverlosen Diensten eingeführt, darunter Auth Service, Cloud DB, Cloud Functions, Cloud Storage und Cloud Hosting, die es Entwicklern ermöglichen, sich auf App-Innovationen zu konzentrieren und die App-Entwicklung und den Betrieb zu vereinfachen. HUAWEI AppGallery Connect, eine One-Stop-Serviceplattform für Apps, fördert leidenschaftlich den Einsatz von serverlosen Technologien für Innovationen im App-Ökosystem.Auth Service ermöglicht Entwicklern den schnellen Aufbau eines Benutzerauthentifizierungssystems zu geringeren Kosten, indem ein vorgefertigtes, gehostetes Authentifizierungssystem bereitgestellt wird. Es stellt SDKs für verschiedene Plattformen zur Verfügung, mit denen sich Nutzer mit ihrer Handynummer, ihrer E-Mail-Adresse, ihrer HUAWEI-ID oder mit Konten von Drittanbietern wie Facebook und Twitter anmelden können, um eine reibungslose Anmeldung zu ermöglichen.Cloud Functions hilft bei der schnellen Erstellung von App-Backend-Diensten , so dass Code ausgeführt werden kann, ohne dass Server verwaltet werden müssen. Damit werden Entwicklung und Tests funktionsbezogen durchgeführt, so dass sich die Entwickler auf die Entwicklung der Servicelogik konzentrieren können. Es hilft auch, die Betriebsführung zu vereinfachen und die Ressourcen richtig zuzuweisen.Cloud DB, eine skalierbare, serverlose Datenbank, bietet sichere und zuverlässige Datenverwaltungsdienste. Es bietet benutzerfreundliche Cloud- und Geräte-SDKs. Und es sorgt dafür, dass Daten automatisch zwischen verschiedenen Geräten synchronisiert werden können. So können Sie mit Cloud DB schnell sichere und zuverlässige Anwendungen entwickeln.Cloud Storage ermöglicht es Entwicklern, große Datenmengen wie Bilder, Audio- und Videodaten, die von Nutzern erzeugt werden, sicher und kostengünstig zu speichern. Es bietet Cloud- und Geräte-SDKs, so dass Entwickler keine Server einrichten oder CDN-Konfigurationen (Content Delivery Network) vornehmen müssen, und der Betrieb kann automatisch erfolgen.Cloud Hosting bietet Hosting-Funktionen aus einer Hand und ermöglicht eine schnelle Freigabe der Website. Das heißt, die Nutzer können auf Webanwendungen zugreifen, ohne dass sie Cloud-Server einsetzen müssen. Beim Cloud-Hosting können sich die Entwickler nur auf die Erstellung der Servicelogik konzentrieren und müssen sich nicht um die Details der Bereitstellung in der Cloud kümmern.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass HUAWEI AppGallery Connect Serverless Services folgendes bietet:1. Pay-as-you-go-Modus2. O&M-freie Dienste3. Schnelle MarkteinführungWir bieten jetzt kostenlose Kontingente für Entwickler an, um diese Dienste zu testen (https://developer.huawei.com/consumer/en/doc/development/AppGallery-connect-Guides/agc-service-billing-0000001058092595) . Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den folgenden Dokumenten: Auth Service (https://developer.huawei.com/consumer/en/agconnect/auth-service/) , Cloud Functions (https://developer.huawei.com/consumer/en/agconnect/cloud-function/) , Cloud Storage (https://developer.huawei.com/consumer/en/agconnect/cloud-storage/) , Cloud DB (https://developer.huawei.com/consumer/en/agconnect/cloud-base/) und 221><222 Cloud Hosting (https://developer.huawei.com/consumer/en/agconnect/cloud-hosting/) . Sie können auch mehr auf Github (https://github.com/AppGalleryConnect/agc-serverless-demo) erfahren. Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an: agconnect@huawei.com .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1607477/AppGallery_Connect_Serverless_Services.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1607477/AppGallery_Connect_Serverless_Services.jpg)Pressekontakt:Vivian LinVivian.lin@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Consumer Business Group, übermittelt durch news aktuell