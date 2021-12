HUAWEI Ads wird mit App Growth Awards ausgezeichnet

Berlin (ots/PRNewswire) -HUAWEI Ads hat sich einen Sieg bei den diesjährigen App Growth Awards (https://apppromotionsummit.com/app-growth-awards/) gesichert.Die App Growth Awards, die im Rahmen des App Promotion Summit in Berlin verliehen werden, zeichnen App-Innovationen und Fortschritte im App-Marketing aus, wobei Unternehmen aus der ganzen Welt ihre Produkte einreichen können. Die Finalisten werden von Branchenexperten bewertet. HUAWEI Ads erhielt den UA-Award für sein beeindruckendes Wachstum im vergangenen Jahr.Die Auszeichnung hob die effektiven und leistungsorientierten UA-Lösungen von HUAWEI Ads hervor, einschließlich lokaler Unterstützung, wettbewerbsfähiger Cost-per-Thousand (CPM), erfolgreicher Cost-per-Click (CPC)-Rate sowie effektiver Cost-per-Action (CPA) und Cost-per-Install (CPI) für Apps, Spiele und E-Commerce-Lösungen.Die Awards würdigten nicht nur den Erfolg von HUAWEI Ads in UA, sondern unterstrichen auch das Wachstum der Plattform im vergangenen Jahr. HUAWEI Ads erreicht derzeit über 1 Milliarde vernetzte Huawei-Geräte und über 730 Millionen Nutzer von Huawei-Geräten mit einem täglichen weltweiten Traffic von über 2,7 Milliarden.„Diese Anerkennung von den App Growth Awards ehrt uns sehr", sagte Neo Miao, President of Business Growth, Huawei Mobile Services Europe, Huawei Consumer Business Group. „Wir heißen neue Partner willkommen, um unser Wachstum fortzusetzen, und freuen uns auf eine engere Zusammenarbeit mit unseren bestehenden Partnern. Gemeinsam werden wir ein offenes, intelligentes Ökosystem aufbauen, um die Welt besser zu vernetzen."HUAWEI Ads wurde für seinen maßgeschneiderten Ansatz bei der Werbung gelobt, was durch die starke Leistung seiner Partner bestätigt wurde. Einer der wichtigsten Partner von HUAWEI Ads, ein E-Commerce-Anbieter, verzeichnete einen Anstieg der täglichen Aktivierungen um 537 % und eine Steigerung der CTR um 278 %, während die Aktivierungskosten unter 45 % blieben.Die Plattform steht Medienagenturen und App-Publishern weltweit zur Verfügung, um die Kommunikation zwischen Huawei-Partnern und Gerätenutzern zu erleichtern. HUAWEI Ads kann mit der Data Management Platform (DMP) Nischenpublikum für Partneranzeigen schaffen, um die gewünschte Zielgruppe anzusprechen.Huawei hat daran gearbeitet, mit HUAWEI Ads ein optimales Benutzer- und Partnererlebnis zu schaffen. Nutzer können vor dem Herunterladen auf eine In-App-Detailseite zugreifen, und für Werbetreibende und zertifizierte Agenturen in Europa gibt es ein Werbeprogramm, das kostenlose Testversionen, Frühbucheranreize und Premium-Ressourcen auf dem Gerät bietet.Der Erfolg von HUAWEI Ads bei den diesjährigen App Growth Awards zeigt die rasante Entwicklung der Plattform, die von AppsFlyer als „eine der am schnellsten wachsenden Plattformen in Europa" bezeichnet wurde. In den kommenden Jahren wird HUAWEI Ads immer wieder neue Funktionen herausbringen, um die Partner- und Nutzererfahrung weiter zu verbessern.Informationen zu HUAWEI AdsHUAWEI Ads ist eine mobile Marketingplattform, die auf Huawei-Geräte zugeschnitten ist. Durch die Integration der zugrundeliegenden Algorithmen und Architektur bietet sie Werbetreibenden einzigartige und wertorientierte Möglichkeiten, Smartphone-Nutzer auf der ganzen Welt zu erreichen. Das Unternehmen stellt mehr als 730 Millionen Huawei-Gerätenutzer weltweit eine breite Palette von Anzeigenformaten über Display- und Suchkanäle, einschließlich nativer, Banner-, Video- und belohnter Anzeigen bereit. Zusätzlich zur HUAWEI Ads-Plattform bieten wir den HUAWEI Ads Publisher-Service an, der es Entwicklern ermöglicht, HUAWEI Ads Kits zu integrieren und zusätzliche Einnahmen aus ihren Apps zu generieren.Weitere Informationen über HUAWEI Ads finden Sie unter: https://ads.huawei.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1705117/Picture.jpgPressekontakt:huaweiappgallery@huawei.comOriginal-Content von: AppGallery, Huawei, übermittelt durch news aktuell