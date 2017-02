HT-SAAE stellt in Tokio eine Reihe von hocheffizienten FV-Modulen vor

Tokio (ots/PRNewswire) - Shanghai Aerospace AutomobileElectromechanical Co., Ltd (HT-SAAE), der weltweit führendeHersteller von solaren FV-Produkten, stellte am 28. Februar in Tokioseine neueste Linie von hocheffizienten Modulprodukten vor.Das Angebot umfasst die hocheffizienten monokristallinen HyperCFV-Module, die hocheffizienten polykristallinen Hyper Black FV-Moduleund die beidseitigen Milky Way N-Typ Doppelglas 5BB Module. Diegleichzeitige Einführung dieser hocheffizienten Module zeigt, dassHT-SAAE ein Vorreiter bei mehrfachen Produktionslinien ist und aufein solides Jahr bei Produktvarietät und Volumen zurückblicken kann.Die von HT-SAAE, dem BNEF Tier-1 Modulhersteller vorgestellten,neuen Produktlinien verfügen über zahlreiche Funktionen. Diehocheffizienten monokristallinen HyperC FV-Module und diehocheffizienten polykristallinen Hyper Black FV-Module wurden mitverbesserten Techniken der HIGHWAY-Serie entwickelt. Beide Produkteverfügen über 5BB Zelltechnologie, anti-PID und höchst zuverlässigesEinkapselungsmaterial für die Zellen sowie einen geringerenSerienwiderstand, einen höheren Zellenwirkungsgrad und eine höhereAusgangsleistung pro Einheit.Die HyperC FV-Modulserie verwendet die von HT-SAAE entwickeltePERC (Passivated Emitter Rear Cell) Technik, mit der derZellenwirkungsgrad in der Massenproduktion bis zu 21,2 % erreicht.Die Ausgangsleistung kann bei einem 60-Zellenmodul 300 W und darübererreichen.Die Hyper Black FV-Modulserie wird mit derDiamantdrahttrenntechnik produziert, welche die Kosten nennenswertreduziert. Zusätzlich führt die Nanotexturmethode zur Einheitlichkeitdes Gesamtbildes der Zellen. Des Weiteren wird bei den Produkten dieTechnik des metallunterstützten chemischen Ätzens (MACE) eingesetzt,welche den Zellenwirkungsgrad um 0,3 % bis 0,5 % erhöht. DerZellenwirkungsgrad kann mit der PERC-Technik in der Massenproduktionbis zu 19,8 % und die Ausgangsleistung eines 60-Zellenmoduls 280 Wund mehr erreichen.Sowohl die HyperC als auch die Hyper Black FV-Modulserie hat denAmmoniakgastest, den Salzsprühtest sowie den anti-Staub- undanti-PID-Test bestanden.Die beidseitigen Milky Way N-Typ Doppelglas 5BB FV-Module sindaktualisierte Versionen der beidseitigen monokristallinen Milky WayN-Typ PERT FV-Module. HT-SAAE unternahm mit der Übernahme der neuenGeneration der hocheffizienten 5BB Zelltechnik im Bereich der N-TypZellmodule einen mutigen Schritt, der im Vergleich zur erstenGeneration der Milky Way FV-Module mit der 4BB Technik zu einerSteigerung der Ausgangsleistung um 10 W führte.HT-SAAE hat sein Geschäft vor einigen Jahren weltweit ausgebaut.Dank optimierter Qualität und aufmerksamem Service werden dieProdukte in einer Reihe von Ländern gut angenommen, darunter die USA,Europa, Indien und Japan. Seit 2011 hat das Umsatzvolumen in Japanfast 800 MW erreicht. HT-SAAE nimmt sich der steigenden Nachfrage desweltweiten Marktes nach FV-Modulen für Dächer an und hat dashocheffiziente monokristalline HyperC FV-Modul (50 Stk.) entwickelt,dessen Kerntechnologie die PERC-Technik ist. Es wird nur in 50 Stückvon Modulen geliefert, ist relativ kompakt und leicht, reduziert dieLast auf den Dächern und passt mit seinem Verhältnis der Länge zurBreite von 2:1 perfekt auf Dächer. Obwohl es sehr kompakt ist,erreicht die Ausgangsleistung trotzdem bis zu 250 W."Als einziges chinesisches Unternehmen im Staatsbesitz mit einerumfassenden FV-Industriekette, dessen Produktionskapazität dasGW-Niveau erreicht, arbeitet HT-SAAE schon seit Langem anTechnologieinnovation und hocheffizienten Produkten, die denAnforderungen unterschiedlicher Märkte in der ganzen Weltentsprechen", sagte Ruan Zhongli, der Vice-general Manager desFotovoltaikgeschäftes von HT-SAAE.Auch im Jahr 2017 wird das Unternehmen weiterhin an der Innovationhocheffizienter Produkte arbeiten und sich in neue Bereiche, wieMulti-Grid, Laminierung, Trennen und viele andere bewegen.Über HT-SAAEShanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd (HT-SAAE)ist eine Tochtergesellschaft der China Aerospace Science andTechnology Corporation (CASC), eines Fortune 500 Global Unternehmens.Sie wurde 1998 gegründet und notiert seitdem an der Shanghai StockExchange (Stock Code 600151). Der Schwerpunkt des Geschäftes liegtauf neuer Energie mit FV, Autoteilen und Anwendungen mit neuenMaterialien. Bereits 1999 startete HT-SAAE den kommerziellen Einsatzder Fotovoltaiktechnologie. Das Unternehmen hat mittlerweile einevollständig integrierte Lieferkette für die FV-Branche aufgebaut(Silizium, Wafer, Solarzellen, FV-Module und -systeme) und hat fürden globalen Markt bis heute qualitativ erstklassige PV-Produkte miteiner Gesamtleistung von mehr 3 GW bereitgestellt. 