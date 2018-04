HSV macht Wetter froh? / Quote 9.00 auf schon wieder Relegation bei mybet

Hamburg (ots) - Der HSV schlägt Schalke, und die Fans schöpfenHoffnung. Fünf Punkte sind aufzuholen, um noch beziehungsweise schonwieder Platz 16 und damit die Chance auf Klassenerhalt zu schaffen.Wettanbieter mybet hat unter www.mybet.com eine Wette aufgelegt,dass der HSV sich auch in dieser Spielzeit wieder in die Relegationrettet."Schafft der HSV zum Saisonende Platz 16?"Die Quote für JA liegt bei 9.00. Das ist hoch, das bedeuteteigentlich eher wenig Hoffnung. Aber das bedeutet einen schönenGewinn für alle, die drauf wetten - wenn es der HSV tatsächlichschaffen sollte.Zur Wette geht es unter folgendem Link: https://bit.ly/2FCj7NyÜber mybetMit über 1.500.000 registrierten Kunden und ca. 20.000 Wetten proTag gehört mybet zu den langjährig etablierten Wettportalen. mybetist in Malta lizenziert und seit 2002 am Markt.Pressekontakt:mybet Pressebüro Deutschlandc/o Gamblers FirstChristian PrechtlAm Fuchsberg 18A21075 Hamburg, GERMANYTel. + 49 (0)177 2828111Mail: christian@gamblersfirst.comWeb: http://www.gamblersfirst.comOriginal-Content von: mybet, übermittelt durch news aktuell