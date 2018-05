Hamburg (ots) - Sehr geehrte MedienvertreterInnen,im Rahmen des Projekts "Schule läuft!" sucht die HSV-Stiftung "DerHamburger Weg" Hamburgs sportlichste Grundschulklasse. DieSiegerklasse bekommt die Abschlussfahrt zum Ende der 4. Klassefinanziert.Die Auftaktveranstaltung bildet ein großes Sportfest mit 200SchülerInnen, Dino Hermann, Hamburger Weg Pate Marcell Jansen unddiversen sportlichen Mitmachstationen am 29. Mai 2018 ab 10 Uhr imVolksparkstadion.Hiermit laden wir Sie herzlich ein, dem Sportfest und der damitverbundenen Auftaktveranstaltung des Projekts "Schule Läuft!" imVolksparkstadion beizuwohnen.Stiftungsleiterin Nicola Menke und Projektleiter Sven Neuhaus vomHamburger Weg werden ebenso wie Hamburger Weg Pate Marcell Jansen alsGesprächspartner zur Verfügung stehen. Bitte geben Sie uns im VorwegeBescheid, wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten.Mit Hilfe des bis März 2019 andauernden Projekts "Schule Läuft!"möchte die HSV-Stiftung Kinder wieder zu mehr Bewegung motivieren undeinen nachhaltigen Sportunterricht an den Grundschulen etablieren."Schule Läuft!" basiert dabei auf drei Säulen:- Sportkarussell: In den teilnehmenden Klassen wird einSportkarussell mit vier Sportarten (Fußball, Handball,Leichtathletik, Turnen/Fitness), die in vier Phasen in denUnterricht eingegliedert werden, installiert. In jeder Phasekönnen sie gemeinsam als Klasse Aufgaben bewältigen und Punktefür ihr Klassenkonto sammeln.- Schritte-Challenge: Alle SchülerInnen bekommen einenFitness-Tracker. Je mehr Schritte die Kinder als Klasse bis Märzzurücklegen, desto mehr Punkte bekommen sie für ihrKlassenkonto. Daraus ergibt sich folgende Rechnung: PunkteSportkarussell + Punkte Schritte-Challenge = Hamburgssportlichste Grundschulklasse.- Das gemeinsame Ziel: Die Schritte aller teilnehmenden Kinderwerden addiert. Je mehr Schritte sie gehen, desto mehr Geld wirdvom Hamburger Weg auf ein Spendenkonto eingezahlt. Von dererzielten Summe werden im Nachgang des Projekts Sportschuhe fürsozial benachteiligte Kinder gekauft.WANN: Dienstag, 29. Mai, ab 10:00 UhrWO: Volksparkstadion, Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg (In derMixed Zone liegen Pressemappen für MedienvertreterInnen bereit)WER: 9 Grundschulkassen mit 200 SchülerInnen + Begleitungen(Lehrer, Eltern)ABLAUF:- Begrüßung durch HSV-Vorstand Frank Wettstein, Hamburger WegProjektleiter Sven Neuhaus und HSV-Stadionsprecher Dirk Böge- Warm-Up mit Dino Hermann- Sportliche Mitmachstationen (Fußball, Handball, Turnen/Fitness,Leichtathletik) für die Kids auf dem Rasen- Buntes Rahmenprogramm mit HSV-Eventmodulen, Catering und DJPressekontakt:Der Hamburger WegPressesprecherLennart WestphalE-Mail: presse@hsv.deOriginal-Content von: HSV Fußball AG, übermittelt durch news aktuell