HSV-Presseservice: Walk of Fame des HSV wird erweitert

Hamburg (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,der "Walk of Fame" des HSV wird um weitere Protagonisten erweitertund Uwe Seeler's Fuß am Volksparkstadion bekommt neue Nachbarn. Amkommenden Dienstag, 05. September 2017 finden ab 15 Uhr diefeierlichen Ehrungen am Uwe Seeler Fuß statt. Der HSV und SponsorAndreas Maske, Inhaber der Auto-Langzeitvermietung Maske Fleet GmbH,laden Sie ganz herzlich zu dieser Zeremonie ein.Vier verdiente HSVer werden in diesem Jahr im Volkspark verewigt:Posthum wird der ehemalige Talentsichter des HSV, Gerhard Heid,geehrt. Hinzu kommen der frühere HSV-Trainer Martin Wilke, mit demder HSV einst 1963 in die Bundesliga gestartet ist sowie dieehemaligen Profis Hans-Jürgen "Ditschi" Ripp und Klaus Zaczyk.WANN: Dienstag, 05. September 2017WO: Uwe Seeler Fuß, Volksparkstadion, Eingang Nord/Ost,Sylvesterallee 7, 22525 HamburgWER:Gerhard Heid* 3. Mai 1936 + 20. März 1972; Talentsichter; Beim HSV: 1970 bis1972; Entdecker u.a. von Rudi Kargus, Manfred Kaltz, Peter Hidien,Caspar MemeringMartin Wilke* 15. November 1926; Trainer; Beim HSV: 1954 bis 1956 und 1963 bis1964; Norddeutscher Meister 1955, 1956 und 1963; Länderpokalsieger1959 und 1961; DFB Pokalsieger 1963; Hamburgs Verbandssportlehrer;Norddeutschlands VerbandssportlehrerHans-Jürgen Ripp* 24. Juni 1946; Abwehrspieler; Beim HSV: 1970 bis 1979; HSVLigaspiele: 177; DFB Pokalsieger 1976; Europapokal der Pokalsieger1977; Deutscher Meister 1979Klaus Zaczyk* 25. Mai 1945; Mittelfeldspieler; Beim HSV: 1969 bis 1978; HSVLigaspiele: 262; Länderspiele 1; DFB Pokalsieger 1976; Europapokalder Pokalsieger 1977Wir freuen uns über Ihr Erscheinen.