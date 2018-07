HSV-Presseservice: Walk of Fame des HSV wird erneut erweitert

Hamburg (ots) - Sehr geehrte Medienvertreter/-innen,Der "Walk of Fame" des HSV wird erneut um weitere Protagonistenerweitert und der Uwe-Seeler-Fuß am Volksparkstadion bekommt neueNachbarn.Am kommenden Freitag, 27. Juli 2018 laden der HSV sowieWalk-of-Fame-Initiator und -Sponsor Andreas Maske, Inhaber derLangzeit-Autovermietung Maske, Sie ab 11 Uhr herzlich zu dertraditionellen Zeremonie der Fußabdrucknahme ein.Mit Jürgen "Joschi" Groh (u.a. Gewinner des Europapokals derLandesmeister 1983), Peter Hidien (u.a. Gewinner des Europapokals derPokalsieger 1977), Caspar Memering (u.a. Gewinner Europapokal derPokalsieger 1977) und dem ehemaligen HSV-Torjäger Mladen Petricwerden in diesem Jahr vier verdiente HSVer im Volkspark verewigt.Letztere drei Akteure werden der Zeremonie am Freitag im HSV-Museumbeiwohnen - Groh's Fußabdruck wurde bereits im Beisein von AndreasMaske im Rahmen eines Heimat-Besuches bei dem einstigenHSV-Mittelfeldmotor genommen.Die Enthüllung der Fußabdrücke findet dann in feierlichem Rahmenam 9. Oktober 2018 statt.WAS:Fußabdrucknahme von Peter Hidien, Caspar Memering und MladenPetric für den Walk of Fame des HSVWANN:Freitag, 27. Juli 2018, 11 UhrWO:Uwe Seeler Fuß, Volksparkstadion, Eingang Nord/Ost, Sylvesterallee7, 22525 HamburgWER:Jürgen Groh* 17. Juli 1956; Mittelfeldspieler; Beim HSV: 1980 bis 1985;Deutscher Meister 1982 und 1983, Gewinner Europapokal derLandesmeister 1983, 154 Bundesliga-Spiele (vier Tore), 19DFB-Pokal-Spiele, 31 Europapokal-Spiele (ein Tor), zweiA-Länderspiele.Peter Hidien* 14. November 1953; Linksverteidiger; von 1972 bis 1982 beim HSV;Deutscher Meister 1979 und 1982; DFB-Pokalsieger 1976; GewinnerEuropapokal der Pokalsieger 1977; 214 Bundesliga-Spiele (neun Tore);25 DFB-Pokal-Spiele (vier Tore); 39 Europapokalspiele (zwei Tore).Caspar Memering* 1. Juni 1953; Mittelfeldspieler; von 1971 bis 1982 beim HSV;Deutscher Meister 1979 und 1982; DFB-Pokalsieger 1976; GewinnerEuropapokal der Pokalsieger 1977; 303 Bundesliga-Spiele (37 Tore); 38DFB-Pokal-Einsätze (sechs Treffer); 43 Europapokal-Spiele (fünfTore); drei A-Länderspiele, EM-Teilnehmer 1980.Mladen Petric* 1. Januar 1981; Stürmer; von 2008 bis 2012 beim HSV; 99Bundesliga-Spiele (38 Tore); zehn DFB-Pokal-Einsätze (acht Tore);zwölf Europa-League-Spiele (sechs Tore); drei EL-Quali-Spiele (vierTore); zwölf UEFA-Cup-Spiele (fünf Tore); 45 A-Länderspiele fürKroatien (13 Tore).Pressekontakt:HSV Fußball AGPressesprecherTill MüllerE-Mail: presse@hsv.deOriginal-Content von: HSV Fußball AG, übermittelt durch news aktuell