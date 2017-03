HSV-Presseservice: Die Volksparkgarage - das neue Zuhause für den Rauten-Express

Hamburg (ots) -Dank des HSV-Partners MAN kommt bereits in der Bushalle desHamburger SV Stadionstimmung auf.Erst zum Ende der Winterpause verkündete der HSV dieVertragsverlängerung der seit 2010 bestehenden Partnerschaft mit MAN,schon gibt es vorzeigbare Ergebnisse der aktiven Zusammenarbeit zuverzeichnen. Die Bushalle des Volksparkstadions wurde imStadion-Design neugestaltet.Sowohl die Außenfassade als auch der Innenraum wurdenmodernisiert. Ab sofort ziert der Schriftzug "Volksparkgarage" dieZufahrt in die Bushalle, im Innenraum finden sich die Nord-, West-und Südtribüne des Volksparkstadions wieder. Abgerundet wird dasStadiongefühl durch die Parkflächen in Rasen-Optik für dieMannschaftsbusse. "Mit MAN haben wir einen treuen Partner an unsererSeite, der mit seinem Produkt schon seit Jahren ganz nah an unseremTeam dran ist", erklärt Jens Todt, Sportchef der HSV Fußball AG. "DerMannschaftsbus, unser Rauten-Express, ist unser 'rollendesWohnzimmer' und essenzieller Bestandteil der An- und Abreise zuunserem Zuhause, dem Volksparkstadion. Gemeinsam haben wir uns dazuentschieden diese Verbindung künftig noch stärker aufzuzeigen."Auch Hartmut Sander, Vice President der MAN Truck & Bus AG, zeigtsich erfreut: "Mit der Volksparkgarage haben wir nun den 'MythosMannschaftsbus' erweitert. Die Ankunft der Teams im Stadion ist fürdie Fans die letzte Chance auf kurze Einblicke, ehe ihre Idole in denKatakomben verschwinden. Wir möchten eine passende Atmosphäreschaffen - für den Hamburger SV und seine Fans."Pressekontakt:HSV Fußball AGPressesprecher: Till MüllerE-Mail: presse@hsv.deOriginal-Content von: HSV Fu?ball AG, übermittelt durch news aktuell