Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Hamburg (ots) -Herzogenaurach/Hamburg, 29. März - Gemeinsam mit Ausrüster adidasstartet der Hamburger SV eine neue Turnierserie für Straßenfußballer,Bolzplatzhelden und zukünftige Profis. Dafür haben der HSV und dieMarke mit den drei Streifen extra eine urbane Fußball-Location ausSeecontainern in der HafenCity geschaffen: "adidas Football THEDOCK".Der neuartige Fußballplatz mit 100% Prozent Hamburg-Flair wird amSonntag, 2. April, mit dem Auftakt der THE DOCK-Turnierserieeingeweiht. Bei den weiteren drei Turnieren im April und Mai tragenStraßenkicker den Kampf um die Bolzplatz-Krone aus. Gespielt wird aufengstem Raum im Modus "Zwei gegen Zwei" und in den Altersklassen 14bis 16 Jahre und 17 bis 19 Jahre.Auch abseits des Platzes gibt es in THE DOCK (Stockmeyerstraße 27,Hamburg HafenCity) neben Speed Parcours, Gaming und Testschuhverleihjede Menge Überraschungen und Gewinne für die Teilnehmer.Jungs und Mädchen, die sich inmitten von HafencontainernFußball-Battles liefern möchten, können sich ab sofort alsZweier-Team anmelden unter: https://www.footballmgzn.com/thedock/Weitere Informationen zu adidas Fußball gibt es aufadidas.de/fussball, auf facebook.com/adidasfussball oder auf Twitterunter @adidasfussballPressekontakt:HSV Fußball AG:Tido AppelhoffTeamleiter Marketing OperationsE-Mail: tido.appelhoff@hsv.de040 4155 1035Original-Content von: HSV Fu?ball AG, übermittelt durch news aktuell