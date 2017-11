HSV-Presseservice: Sattelfest: Der HSV und B.O.C. verlängern Partnerschaft

Hamburg (ots) - Der HSV wird weiterhin vom HamburgerFahrradfilialisten B.O.C. ausgestattet.Zu Beginn der Rückrunde der vergangenen Saison 2016/17 gaben derHamburger SV und B.O.C. ihre Partnerschaft bekannt - nun wurde diesefrühzeitig verlängert. Somit treten die HSV-Profis auch in denkommenden Spielzeiten in die B.O.C.-Pedale. HSV-AußenverteidigerDouglas Santos testete die Fahrräder bereits bei derVertragsverlängerung am Donnerstag, 23. November.Jens Todt, Sportdirektor des HSV: "Die Fahrräder von BOCunterstützen uns sehr bei unserer alltäglichen Trainingsarbeit. Siekommen regelmäßig beim Regenerationstraining und im Bereich derRehabilitation verletzter Spieler zum Einsatz. Wir freuen uns deshalbsehr, dass B.O.C. uns auch weiterhin mit den neuesten Modellen seinerFahrräder ausstatten wird."Stephan Geiger, Geschäftsführer B.O.C.: "Auch wir freuen uns überdie Weiterführung dieser Partnerschaft. Als Hamburger Unternehmen istes uns ein Anliegen den HSV zu unterstützen."Über B.O.C.Die BIKE & OUTDOOR COMPANY GmbH & Co. KG ist ein 1999 in Hamburggegründetes Fahrrad-Handelsunternehmen. Mit Ihren insgesamt 28B.O.C.- und Bikemax-Filialen in Deutschland, betreibt die BIKE &OUTDOOR COMPANY GmbH & Co. KG das größte Fahrradfilialnetz inDeutschland. Als Multi-Channel-Händler bietet die BIKE & OUTDOORCOMPANY GmbH & Co. KG zudem die Möglichkeit, das Sortiment onlineunter boc24.de zu bestellen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmendeutschlandweit rund 700 Mitarbeiter.Pressekontakt:Hamburger SVPressesprecher: Till MüllerE-Mail: presse@hsv.deOriginal-Content von: HSV Fußball AG, übermittelt durch news aktuell