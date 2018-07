HSV-Presseservice: Leinen los: Der HSV und die RAINER ABICHT Elbreederei stechen gemeinsam in See

Hamburg (ots) -Das Schifffahrtsunternehmen für Hamburger Hafenrundfahrten ist absofort offizieller Supplier des Hamburger SV und Partner vonHSV-Reisen.Pünktlich zum offiziellen Start der Bundesliga-Saison 2018/19präsentiert der HSV mit der RAINER ABICHT Elbreederei GmbH & Co. KGeinen neuen Partner an seiner Seite. Das traditionsreicheFamilienunternehmen in dritter Generation wird offizieller Supplierdes HSV sowie Partner von HSV-Reisen."Wir freuen uns sehr, mit Rainer Abicht ein Hamburger Urgesteinals Supplier gewonnen zu haben", sagt Oliver Poppelbaum, DirektorVertrieb/Prokurist Digital und Sales beim HSV. "Die Fans können sichim Rahmen der Partnerschaft u.a. über tolle Kombi-Angebote durchHSV-Reisen freuen. Zudem bekommt der HSV eine ganz besondere Präsenzim Hafen.""Die Zusammenarbeit mit dem Hamburger SV bedeutet für uns alsHamburger Traditionsunternehmen sehr viel. Wir freuen uns, diezahlreichen HSV-Fans aus ganz Deutschland auf unseren weiß-blauenSchiffen begrüßen zu dürfen. Der Mannschaft des HSV wünschen wir eineerfolgreiche Saison mit einem direkten Wiederaufstieg in die ersteFußball-Bundesliga", sagt Rainer Abicht, geschäftsführenderGesellschafter der RAINER ABICHT Elbreederei.Die beiden HSV-Profis Julian Pollersbeck und David Bates läutetendie Partnerschaft bereits durch eine Trikotübergabe im Hafen an einenKapitän von Rainer Abicht ein.Pressekontakt:HSV Fußball AGPressesprecher: Till MüllerE-Mail: presse@hsv.deOriginal-Content von: HSV Fußball AG, übermittelt durch news aktuell