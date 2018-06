HSV-Presseservice: Heimisch: HSV und Breyer & Seck verlängern Partnerschaft

Hamburg (ots) -Der Massivhausbauer Breyer & Seck GmbH unterstützt den HamburgerSV auch bei der neuen Herausforderung 2. Bundesliga und verlängertden bestehenden Vertrag um ein weiteres Jahr.Die seit der Saison 2013/14 bestehende Partnerschaft des HSV mitdem Massivhausbauer Breyer & Seck GmbH wird um ein weiteres Jahr bis2019 verlängert. Der Spezialist für individuelle und massiv gebauteHäuser im Großraum Hamburg und Umgebung erhält in der kommendenSpielzeit 2018/19 dieselben Rechte wie zuvor. Diese umfassen unteranderem eine Stadionpräsenz durch ein Inflatable. Das aufblasbareHaus steht passenderweise an Heimspieltagen im Volksparkstadion, dem"Wohnzimmer" des HSV."Wir freuen uns, dass Breyer & Seck sich ebenfalls dazuentschlossen hat, die Herausforderung zweite Bundesliga mit unsanzunehmen und wir dadurch weiterhin einen starken, regionalenPartner an unserer Seite haben", sagt Frank Wettstein, VorstandFinanzen der HSV Fußball AG.Die Geschäftsführer von Breyer & Seck, Andreas Breyer und TimSeck, sind zudem Mitglieder im "1887-Club", dem exklusivenHSV-B2B-Kundenclub, und damit fester Bestandteil des HSV-Netzwerkes.Johannes Haupt, Senior Director beim HSV-Team von LagardèreSports: "Mit Breyer & Seck hat ein weiterer langjähriger Sponsorseine Partnerschaft mit dem Verein verlängert - ein starkes Zeichenfür den Zusammenhalt und das Commitment innerhalb der HSV-Familie.Der Hausbaupartner des HSV kann so auch zukünftig den Verein alsKommunikationsplattform nutzen und durch die regionalenAktivierungsmaßnahmen im Großraum Hamburg auf sich aufmerksammachen."Über Breyer & Seck:Die Breyer & Seck Bau GmbH ist der Spezialist für individuelle undmassiv gebaute Häuser im Großraum Hamburg und Umgebung. Jedes der vonBreyer & Seck errichteten Massivhäuser ist ein Unikat, das präzisenach persönlichen Kundenwünschen und Bedürfnissen von erfahrenenArchitekten geplant wird. Dem vorausgehend genießen Kunden besonderskompetente Beratung und eine umfassende Betreuung, die sich über dengesamten Bauablauf erstreckt. Die hohe Qualität der Leistungen unddas Verhältnis zu den Kunden werden von diesen besonders geschätzt.Denn Hausbau ist und bleibt Vertrauenssache! Die Anforderungen an denaktuellen Stand der Technik werden stetig auf höchstem Niveauangepasst, die Breyer & Seck Bau - Häuser erreichen derzeit einenStandard als KfW Effizienzhaus 55 (EnEV 2016). Weitere Informationen:http://www.breyerundseckbau.de/ueber_uns.phpPressekontakt:HSV Fußball AGPressesprecherTill MüllerE-Mail: presse@hsv.deOriginal-Content von: HSV Fußball AG, übermittelt durch news aktuell