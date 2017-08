HSV-Presseservice: Hamburger-Weg-Freekick-Finale mit Marcell Jansen

Hamburg (ots) - Sehr geehrte Medienvertreter/innen,hiermit laden wir Sie herzlich dazu ein, dem Finale des HamburgerWeg Projektes Freekick am Dienstag, 29. August 2017, imWilhelmsburger Inselpark beizuwohnen. Auch mit dabei: Marcell Jansen,das Beachsoccer-Team des HSV e.V. sowie viele Kinder und Jugendliche.Bereits an fünf Terminen konnte der Hamburger Weg mit seinemFreekick-Projekt in diesem Jahr die Sommerferien-Zeit mit sportlichenAktivitäten für über 400 Kinder und Jugendliche füllen. Jetzt folgtdas große Finale:WANN: Dienstag, den 29.08.2016, von 14:00 - 18:00 Uhr WO:Wilhelmsburger Inselpark, Am Inselpark/ Neuenfelder Straße 28, 21109Hamburg WAS: Hamburger Weg Freekick Beachsoccer-TurnierAls besonderes Highlight des Abschlussevents am Inselpark werdenMarcell Jansen und Mitglieder des HSV e.V. Beachsoccer-Teams dasTeilnehmerfeld komplettieren und sich mit den Kindern spannendePartien im Sand liefern.Ziel des Hamburger Weg Freekicks ist es Kindern und Jugendlichen,die in den Sommerferien nicht verreist waren, ein tollesFerienprogramm zu bieten, das zur sportlichen Aktivität an derfrischen Luft anregt. Die Teilnahme sowie eine Verpflegung mit Wasserund Obst ist kostenfrei. Wir laden alle Medienvertreter herzlich ein.Eine Akkreditierung ist nicht notwendig.Herzliche Grüße aus dem VolksparkstadionIhr Hamburger Weg TeamPressekontakt:Der Hamburger WegPressesprecherLennart WestphalE-Mail: presse@hsv.deOriginal-Content von: HSV Fu?ball AG, übermittelt durch news aktuell