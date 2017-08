HSV-Presseservice: HSV und REWE Nord bauen ihre Partnerschaft aus

Hamburg (ots) - Der Hamburger SV gewinnt denLebensmitteleinzelhändler als Ernährungspartner. Die bestehendePartnerschaft wir zudem bis 2019 verlängert.Pünktlich zu Beginn der aktuellen Bundesliga-Saison 2017/18pfeifen der HSV und die REWE Markt GmbH ihre Verlängerung bis zumEnde der Bundesliga-Spielzeit 2018/19 an. DerLebensmitteleinzelhändler ist zudem künftig offizieller Partner undErnährungspartner des HSV.Die seit der Saison 2015/16 bestehende Partnerschaft wird damit inden kommenden zwei Jahren weiter intensiviert. Neben diversenWerbemaßnahmen im Stadion, liegt ein Fokus der Partnerschaft auf derZielgruppe Kinder und Familien in Norddeutschland. So werden z.B. dieCamps der HSV-Fußballschule mit Obst, Wasser, weiteren Snacks undpraktischen Apfeldosen ausgestattet.Heribert Bruchhagen, Vorstandsvorsitzender der HSV Fußball AG:"Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit REWE weiterzuführen undinhaltlich zu intensivieren. Durch eine ausgewogene Ernährung wirdeine wichtige Grundlage für den sportlichen Erfolg geschaffen. Daherlegen wir Wert darauf, zusammen mit REWE bereits die Kinder in derHSV-Fußballschule gesund zu versorgen und freuen uns auf weiteregemeinsame Projekte zum Thema Ernährung in den kommenden beidenJahren."Auch seitens REWE Nord freut man sich über die Verlängerung derPartnerschaft, die eine geeignete Plattform bietet, um über gesundeund ausgewogene Ernährung aufzuklären. "Sport und Ernährung gehörenuntrennbar zusammen. Wir freuen uns daher sehr, die Partnerschaft mitdem HSV für zwei weitere Jahre verlängert zu haben und demFußballverein ab sofort als Ernährungspartner zur Seite zu stehen.Mit unserer Ernährungskompetenz fungieren wir als Berater und legenden Fokus dabei auf gesunde und ausgewogene Mahlzeiten, die zurLeistungssteigerung beitragen. Die Ernährung ist nicht nur einelementarer Teil im Profisport, sondern vor allem auch bei denNachwuchstalenten", so Jochen Vogel, Vorsitzenden derGeschäftsleitung REWE Nord.Ein erster Schritt in der erweiterten Partnerschaft ist dasgemeinsame Koch-Event in der Alexander-Otto-Akademie mit HeribertBruchhagen, Jochen Vogel und Campus-Küchenchef Ludwig Ernst:https://tv.hsv.de/player/list/latest/10493005/1Pressekontakt:HSV Fußball AGPressesprecherTill MüllerE-Mail: presse@hsv.deOriginal-Content von: HSV Fu?ball AG, übermittelt durch news aktuell