HSV-Presseservice: HSV und NAGA beschließen Exklusivpartnerschaft

Hamburg (ots) -Internationales Finanzunternehmen mit Hauptsitz in Hamburgunterschreibt für die Saison 2018/19.Der HSV wird ab sofort von der Hamburger THE NAGA GROUP AG (NAGA)unterstützt. Das börsennotierte Finanzunternehmen und FinTech mit denSchwerpunkten Trading, Transaktionen, Handel mit virtuellen Güternund Kryptowährungen hat mit der HSV Fußball AG einen Vertrag für dieSaison 2018/19 geschlossen. NAGA ist nun Exklusivpartner des HSV underhält als einer der wichtigsten Partner eine umfassende Präsenz imdirekten Umfeld des Clubs und des Volksparkstadions. Dazu gehörtklassische Bandenwerbung im Volksparkstadion ebenso wie dieEinbindung von NAGA als Statistik- und Torschützenpartner auf derAnzeigetafel und in weiteren Clubmedien.Frank Wettstein, Vorstand (CFO) der HSV Fußball AG, bewertet dieneue Unterstützung positiv: "Wir freuen uns sehr darüber, einen soinnovativen Partner wie die NAGA Group ab sofort an unserer Seite zuwissen. Wir wollen eine gemeinsame Erfolgsgeschichte schreiben."Benjamin Bilski, Vorstand der NAGA, teilt diese Betrachtung: "Wirsind ein Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg, aber vor allem globalaufgestellt - genauso weltoffen wie Hamburg selbst und der HSV mitseiner internationalen Mannschaft. Unsere Werte und unternehmerischenEinstellungen passen also hervorragend zusammen; zumal der HSV offenfür neue Technologien ist, für die wiederum NAGA als starker Partnersteht. Denn mit Statistik und Technik kennen wir uns bestens aus,ausgefeilte und stets neue Anwendungen sind Teil unseres Erfolgs."Yasin Qureshi, ebenfalls Vorstand der NAGA: "Ich bin in Hamburgaufgewachsen und habe viele HSV-Heimspiele von der Westkurve, Block Eaus erlebt. Kevin Keegan, Felix Magath, Horst Hrubesch und ManfredKaltz waren die Idole meiner Kindheit."Alexander Braune, Head of Business Development der NAGA, ergänzt:"Gemeinsam wollen wir zu neuen Zielen aufbrechen. Denn der HSV hatschwierige Zeiten hinter und eine herausfordernde Saison vor sich.Mit einem kompletten Neustart schafft der HSV aber die Basis dafür,die Spielzeit erfolgreich abzuschließen - ein strategischer Ansatz,den wir als innovatives Unternehmen mit täglich neuen Situationenabsolut teilen. Auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft möchten wirden HSV begleiten."Johannes Haupt, Senior Director Team Hamburger SV bei LagardèreSports, fügt hinzu: "Wir freuen uns, einen innovativen neuen Partneraus einer dynamischen und zukunftsträchtigen Branche für den HSVbegeistert zu haben. Wir haben ein umfassendes und auf dieUnternehmensziele abgestimmtes Leistungspaket mit besonderem Fokusauf die digitale Kommunikation ausgearbeitet, welches spannendeProjekte entlang der langfristigen Zusammenarbeit ermöglicht. Wirsind davon überzeugt, dass beide Seiten im Zuge dieser Partnerschaftnicht nur voneinander profitieren, sondern auch voneinander lernenkönnen."