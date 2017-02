HSV-Presseservice: Einladung zum Projektstart von SCHOOLS4TOMORROW

Hamburg (ots) - Sehr geehrte Medienvertreter/innen,wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz der HSV-Stiftung "DerHamburger Weg" zur Vorstellung des neuen Projektes SCHOOLS4TOMORROWam 21. Februar 2017 um 12.30 Uhr im Pressekonferenzraum desVolksparkstadions ein. Dort werden Heribert Bruchhagen(Vorstandsvorsitzender der HSV Fußball AG und der HSV-Stiftung "DerHamburger Weg"), Ties Rabe (Senator für Schule und Berufsbildung derFreien und Hansestadt Hamburg), Klaus Milke (Vorstandsvorsitzenderder Stiftung Zukunftsfähigkeit) und Sven Neuhaus (Der Hamburger Weg)das Projekt vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.Im Rahmen des G20-Gipfels treffen sich die größtenIndustrienationen und Schwellenländer, die insgesamt zwei Drittel derWeltbevölkerung vertreten, damit die Interessen der unterschiedlichenLänder berücksichtigt werden. SCHOOLS4TOMORROW bietet ausgewähltenHamburger Schulklassen der Klassenstufen neun bis zwölf unterAnleitung des Hamburger Weges die Möglichkeit ihre ganz eigeneZukunftsversion zu entwickeln. Die Schülerinnen und Schüler werdenhierfür in den kommenden Monaten auf besondere Weise die Perspektiveanderer Länder einnehmen, an den zentralen Projekttagen hochrangigeFachvorträge besuchen und die eigenen Positionen im Volksparkstadionverhandeln. Wir freuen uns darauf, Ihnen dieses besondere Projekt mitseinen Einzelheiten und Kooperationen im Rahmen der Pressekonferenzvorzustellen.Bitte geben Sie vorab per E-Mail Bescheid, ob Sie zu derVeranstaltung erscheinen werden. Für etwaige Fragen rund um diePressekonferenz und das Projekt SCHOOLS4TOMORROW stehen wir Ihnenselbstverständlich zu Verfügung. Wir freuen uns über Ihr Erscheinen.Pressekontakt:HSV Fußball AGStellvertretender PressesprecherPhilipp LangerE-Mail: philipp.langer@hsv.deTel: 040/4155-1124Mobil: 01627868522Original-Content von: HSV Fu?ball AG, übermittelt durch news aktuell