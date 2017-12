HSV-Presseservice: Einladung zum Hamburger Weg Weihnachtstag 2017

Hamburg (ots) -Sehr geehrte Medienvertreter/innen,hiermit laden wir Sie herzlich ein, dem zehnjährigen Jubiläum desHamburger Weg Weihnachtstags am 4. Dezember ab 17 Uhr imVIP-Bereich-West des Volksparkstadions beizuwohnen.Passend zum Jubiläum gibt es einen neuen Wünsche-Rekord: Aus zwölfsozialen Einrichtungen Hamburgs wurden insgesamt 707 Wünsche vonsozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen eingereicht. DieseWünsche hängen seit dem 21. November an zwölf Weihnachtsbäumen, diesowohl in den Filialen der Hamburger-Weg-Partner als auch in denHSV-Fanshops stehen und darauf warten gepflückt und erfüllt zuwerden.Am Montag können die fleißigen Wunscherfüller ihre Geschenke imVolksparkstadion abgeben, wo diese stellvertretend von den HSV-Profisentgegengenommen werden.Bei Kakao, Glühwein und weiteren weihnachtlichen Leckereienbeginnt der Hamburger Weg Weihnachtstag um 17 Uhr. Für alleMedienvertreter öffnen die Tore des Event Centers im VIP-Bereich-Westdes Volksparkstadions bereits um 16:50 Uhr.In diesem Jahr stehen Ihnen die HSV-Profis Dennis Diekmeier,Gideon Jung und André Hahn nach dem Einlass der Gäste alsGesprächspartner rund um den Hamburger Weg Weihnachtstag zurVerfügung.Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums gibt es auch für dieWunscherfüller ein ganz besonderes Highlight: So werden zehn derHamburger Weg T-Shirts, die die Spieler am Weihnachtstag tragen,verlost. Die "Match worn" Shirts werden von den jeweiligen Spielernsigniert und anschließend den entsprechenden Gewinnern zugeschickt.Wir freuen uns über Ihr Erscheinen.Pressekontakt:Der Hamburger WegPressesprecherLennart WestphalE-Mail: presse@hsv.deOriginal-Content von: HSV Fußball AG, übermittelt durch news aktuell