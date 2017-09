HSV-Presseservice: Einladung zum 10. HSV-Fußballschulen-Cup

Hamburg (ots) - Sehr geehrte Medienvertreter/innen,hiermit laden wir Sie herzlich dazu ein, demHSV-Fußballschulen-Cup am 02. und 03. September in Hamburg-Lurupbeizuwohnen.Dies ist bereits der zehnte HSV-Fußballschulen-Cup, der mit mehrals 1.200 Teilnehmern zu einem der größten JugendturniereDeutschlands gehört. Insgesamt werden an dem Wochenende über 3.000HSV-Gäste auf der Anlage sein. Die Rautenkicker sind alle im Altervon 6 bis 13 Jahren und werden am Turniertag ihrer Mannschaftzugelost.Zu folgenden Zeiten wird gespielt:Samstag 02.09. 09:00 Uhr - 12:00 Uhr Jahrgang 2010/2011 Samstag02.09. 12:00 Uhr - 15:00 Uhr Jahrgang 2009 Samstag 02.09. 15:00 Uhr -18:00 Uhr Jahrgang 2008Sonntag 03.09. 09:00 Uhr - 12:00 Uhr Jahrgang 2007 Sonntag 03.09.12:00 Uhr - 15:00 Uhr Jahrgang 2006 Sonntag 03.09. 15:00 Uhr - 18:00Uhr Jahrgang 2004/2005Für jeden einzelnen Jahrgang haben sich 240 Kinder angemeldet, diein 24 Mannschaften eingeteilt werden. Jede Mannschaft trägt den Nameneines HSV-Profis. Somit wird es an diesem Wochenende 144 Mannschaftenund über 300 Spiele geben.Diese Preise gibt es zu gewinnen:1. Platz: Auflaufen bei einem Bundesligaspiel2. Platz: Training mit einem HSV-Profi3. Platz: Treffen mit einem HSV-ProfiGespielt wird auf der neuen Sportanlage in Hamburg-Lurup imVorhornweg 1, 22549 Hamburg.Wir freuen uns über Ihr Erscheinen.Pressekontakt:HSV Fußball AGLeiter FußballschuleSimon KösterE-Mail: fussballschule@hsv.deTel: 0175-1262525Original-Content von: HSV Fu?ball AG, übermittelt durch news aktuell