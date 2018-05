HSV-Presseservice: Auf zu neuen Zielen: HSV eröffnet Fußballschule in China

Hamburg (ots) -Der Hamburger SV und die Beijing Changshi Sky Sports & TechnologyLtd. bringen die HSV-Fußballschule in den fernen Osten.Bereits seit 14 Jahren begeistert die HSV-Fußballschule jungeNachwuchskicker in ganz Norddeutschland. Jetzt haben der HSV und dieBeijing Changshi Sky Sports & Technology Ltd. sichzusammengeschlossen, um das Erfolgsmodell auch in China umzusetzen.Zunächst werden in Harbin (Heilongjiang Province), Ji'Nan (ShandongProvince), Luzhou und Zigong (beide Sichuan Province) Fußballschuleneröffnet. Weitere Standorte in anderen Städten sollen folgen."Es freut uns sehr, dass die HSV-Fußballschule mit rund 11.000Teilnehmern im Jahr zur größten Fußballschule Deutschlandsherangewachsen ist. Diese Erfahrung und unser Wissen nutzen wir nun,um unsere Aktivitäten auf dem chinesischen Markt zu erweitern", sagtFlorian Riepe, Direktor Marketing und internationale Märkte beim HSV.Bernhard Peters, Direktor Sport beim HSV, ergänzt: "Dank unsererFußball-Camps sehen unsere Scouts in jedem Jahr hunderte vonNachwuchsspielern und erhalten so einen guten Überblick über diejungen, regionalen Talente in und um Hamburg. Dies ist ein großerMehrwert für unsere Nachwuchsarbeit. Nun wollen wir dieses Wissen mitunserem chinesischen Partner Changshi Sports teilen."Gemeinsam mit Changshi Sports, dem exklusiven chinesischenBetreiber des Projektes, bietet der HSV ab August 2018 chinesischenKindern im Alter von fünf bis 13 Jahren ein altersgerechtes Trainingan. Die HSV-Trainingsinhalte und -methoden werden dabei komplett andie jeweiligen chinesischen Marktbedürfnisse angepasst. Allechinesischen Vollzeit-Trainer der Fußballschule erhalten dieMöglichkeit, eine Trainerfortbildung beim HSV in Hamburg zuabsolvieren. Des Weiteren werden chinesische Trainer vor Ort in Chinavom HSV ausgebildet. Zusätzlich zu diesen Fortbildungsmaßnahmen fürdie Trainer werden beim HSV Sommercamps veranstaltet, bei denenchinesische Schüler sich ein eigenes Bild vom deutschen Fußballstilmachen können.Pressekontakt:HSV Fußball AGPressesprecherTill MüllerE-Mail: presse@hsv.deOriginal-Content von: HSV Fußball AG, übermittelt durch news aktuell