HSV-Presseservice: AMPri wird offizieller Förderer des HSV-Nachwuchses

Hamburg (ots) -Der Hamburger SV freut sich, mit der norddeutschen AMPriHandelsgesellschaft mbH einen neuen Nachwuchsförderer der HSV YoungTalents zu präsentieren. Als "Förderer Nachwuchs" unterstützt dasWinsener Unternehmen die Rothosen mindestens in den kommenden zweiJahren.Die Partnerschaft inkludiert unter anderem die Bereitstellung vonPraktikums- & Ausbildungsplätzen für HSV-Nachwuchsspieler sowie dieTeilnahme an Förderer-Stammtischen mit den anderen Nachwuchspartnern."Mit AMPri konnten wir einen dynamischen Partner und engagiertenHSV-Förderer für uns begeistern, der unsere Nachwuchsarbeit totalunterstützt. Das uns entgegengebrachte Vertrauen ehrt uns sehr undstellt für uns eine Verpflichtung dar, unseren Weg konsequentweiterzugehen", sagt Dieter Gudel, Leiter desNachwuchsleistungszentrums.Johannes Haupt, Senior Director beim HSV-Team von LagardèreSports, ergänzt: "Wir freuen uns, mit AMPri einen starken Partner fürdie Förderung des HSV-Nachwuchses gewonnen zu haben. Als Unterstützerdes Nachwuches erzielt AMPri eine besonders positive Wahrnehmung inder Region und ermöglicht gleichzeitig den jungen Talenten einequalitativ hochwertige Ausbildung in einem spannenden Unternehmen."Auch Thomas Böhme, General Manager der AMPri Handelsgesellschaftund zugleich Mitglied des exklusiven HSV-Businesskundenclubs, dem"1887 Club", freut sich über die neue Partnerschaft: "Das Konzept desHSV, den Nachwuchs stärker in die Zukunft mit einzubinden, hat michtotal überzeugt. Der Abstieg aus der Bundesliga hat mich nicht etwaabgeschreckt, sondern zusätzlich motiviert, dieses Vorhaben zuunterstützen. Ich bin sicher, dass dieses Konzept zu einererfolgreichen Zukunft des HSV beitragen wird!"Über AMPri:Die AMPri Handelsgesellschaft mbH wurde 1994 gegründet und ist einfeststehender Begriff, wenn es um Einmalprodukte für die BereicheArbeitsschutz, Hygiene und Pflege geht. AMPri bietet dem Großhandelin Europa seit über 20 Jahren ein nahezu lückenloses und auf dieAnsprüche des jeweiligen Landes abgestimmtes Sortiment von über 500verschiedenen Einwegprodukten an. Das Unternehmen beschäftigt derzeitweltweit rund 100 Mitarbeiter, hat seinen Firmensitz in Winsen/Luhebei Hamburg und ist nach ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziert.