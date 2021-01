HSO übernimmt SAGlobal, Inc. und seine 360 Solutions Group

Amsterdam und Atlanta (ots/PRNewswire) - Akquisition der ehemaligen SAGlobal US-Niederlassung stärkt die nordamerikanischen Aktivitäten und die branchenorientierte Go-to-Market-Strategie von HSO.HSO, globaler Partner für Microsoft Cloud Business Anwendungen, gibt heute die Übernahme von SAGlobal, Inc. und seiner 360 Solutions Group bekannt. Mit sofortiger Wirkung werden SAGlobal, Inc. und seine 360 Solutions Group firmieren als HSO ProServ, eine Industriesparte von HSO US.SAGlobal, Inc. und seine 360 Solutions Group haben sich als führender Anbieter von Microsoft Dynamics 365 und Power Platform Lösungen etabliert, mit den unter der Marke "360" angebotenen Branchenlösungen für projektbasierte Dienstleistungsunternehmen wie Hoch- und Tiefbau, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer, oder Beratungsunternehmen. Das Unternehmen hat in den USA und weltweit Hunderte von Dynamics-Implementierungen erfolgreich abgeschlossen, wurde mit 11 Microsoft Partner of the Year Awards ausgezeichnet und ist Mitglied des hochkarätigen Inner Circle von Microsoft.Whit McIsaac, CEO von SAGlobal, Inc., erläutert: "Als wir uns auf die nächste Phase der Entwicklung unseres Unternehmens vorbereiteten, erkannten wir die Notwendigkeit, uns mit einem etablierten Unternehmen zusammenzuschließen, um die vor uns liegenden Chancen zu ergreifen - zum Nutzen unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und unseres wichtigsten Geschäftspartners: Microsoft. Als wir mehr über HSO erfuhren - die starke Kultur, das Engagement den Kunden zum Erfolg zu verhelfen, und die engagierte Ausrichtung auf Microsoft - war uns klar, dass die zusammengeführte Organisation in der Lage ist, einen bedeutenden Fortschritt zu erreichen."HSO hat mehrere strategische Initiativen gestartet, um sowohl in Nordamerika als auch weltweit der Partner der Wahl für Cloud Business Applications von Microsoft zu werden. Nach der Übernahme von AKA Enterprise Solutions im August 2020 (mit Branchenexpertise in den Bereichen öffentlicher Sektor, Non-Profit-Organisationen und Finanzdienstleistungen) ergänzt die Übernahme von SAGlobal, Inc. und seiner 360 Solutions Group das Portfolio um die dynamische und schnell wachsende Branche der Professional Services.Peter J. ter Maaten, Gründer und CEO von HSO, erklärt: "Seit Jahren werden SAGlobal, Inc. und seine 360 Solutions Group innerhalb der Microsoft-Community als führend angesehen und von Microsoft oft als Vorbild für den Aufbau einer erfolgreichen branchenspezifischen Go-to-Market-Strategie herangezogen. Da wir unsere Expansion auf dem nordamerikanischen Markt mit einem Fokus auf Branchen-Expertise fortsetzen, beschleunigt das SAGlobal, Inc.-Geschäft mit seiner 360 Solutions Group unsere Strategie. Ich freue mich sehr, das gesamte SAGlobal, Inc.-Team und seine Kunden und Partner in der HSO-Familie willkommen zu heißen."Um diese Strategie voranzutreiben, erhielt HSO im August 2019 eine umfangreiche Zuwendung der globalen Investmentfirma The Carlyle Group (NASDAQ: CG). Die durch die Übernahme von SAGlobal, Inc. entstehende HSO ProServ Brancheneinheit wird sich weiterhin ausschließlich auf die Entwicklung, Implementierung und Unterstützung von Lösungen für die Professional Services Branche konzentrieren.HSO und SAGlobal, Inc. vereinen sich nun zu einem spezialisierten, globalen Microsoft-Transformationspartner mit tiefem Branchen-Know-how und globaler Reichweite, der es Kunden ermöglicht, den Einsatz und die wirkungsvolle Nutzung von digitalen Lösungen zu beschleunigen.Über SAGlobal, Inc.:SAGlobal, Inc. und seine 360 Solutions Group ist Microsofts führender Anbieter von Dynamics 365-basierten CRM-, ERP-, HR- und Business Intelligence-Lösungen für professionelle Dienstleistungsunternehmen und andere projektorientierte Organisationen. Die Branchenlösungen des Unternehmens unter der Marke "360" bieten spezifische Dynamics 365-Funktionen für Schlüsselmärkte wie AEC, Rechtswesen, Wirtschaftsprüfung und Beratungsunternehmen. SAGlobal, Inc.gehört zu den ausgewählten globalen ISV-Partnern von Microsoft, hat 11 Auszeichnungen zum Microsoft Partner of the Year in verschiedenen Disziplinen erhalten und ist Mitglied des Microsoft Inner Circle, der die obersten 1 % der Microsoft-Partner repräsentiert.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.hsoproserv.com (http://www.hsoproserv.com/).Über HSO:HSO ist ein weltweit führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das mithilfe von Microsoft Cloud Business Applications, Daten und Analytics eine erfolgreiche Geschäftstransformation ermöglicht, um die Ergebnisse unserer Kunden zu verbessern. HSO modernisiert, entwirft, implementiert, integriert, optimiert und verwaltet Geschäftsprozesse und Anwendungen auf der Basis von Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365 und Microsoft Azure.Mit über 1.000 Fachleuten in Europa, Nordamerika und Asien kombiniert HSO innovative Technologien mit umfassender Branchenkompetenz in den Bereichen Groß- und Einzelhandel, Vertrieb, Fertigung und Professional Services sowie einzigartigen globalen Lieferfähigkeiten, um unseren Kunden dabei zu helfen, in einer digitalen und globalen Welt Wettbewerbsvorteile zu erzielen und aufrechtzuerhalten.HSO ist Microsoft Partner des Jahres 2020 in der Kategorie "Modernize Finance & Operations". HSO ist seit 2007 Teil des Inner Circle von Microsoft, dem weltweit führenden 1% der Microsoft-Partner.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.hso.com (http://www.hso.com/)Pressekontakt:HSOPaul HopeGroup Head of MarketingE-mail: phope@hso.com+44 (0)7738 555935SAGlobal, Inc. / 360 Solutions GroupAndy YeomansExecutive Vice PresidentE-mail: andyy@360sg.com+1 949 395 8343Original-Content von: HSO, übermittelt durch news aktuell