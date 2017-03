HSH Nordbank legt Jahreszahlen für 2016 vor

HAMBURG (dpa-AFX) - Die zum Verkauf stehende HSH Nordbank will am Donnerstag schwarze Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorlegen.



Vorstandschef Stefan Ermisch war bei der Präsentation der Zahlen bis Ende September von einem Gewinn für das Gesamtjahr ausgegangen. Bis Ende September hatte die Landesbank für Hamburg und Schleswig-Holstein einen Nettogewinn von 163 Millionen Euro ausgewiesen. Für den Kauf des Instituts gibt es nach Angaben der Finanzbehörden in Hamburg und Kiel zahlreiche Interessenten. Wer den Zuschlag erhalten will, muss bis zum 31. März ein Kaufangebot vorlegen.

Die HSH Nordbank besteht aus einer profitablen Kernbank und einer Abbaubank mit hohen Risiken. Fünf Milliarden Euro fauler Schiffskredite waren an eine Gesellschaft der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein übertragen worden. Die Landesbank muss infolge von EU-Vorgaben spätestens 2018 verkauft werden. Gelingt dies nicht, ist sie abzuwickeln./akp/DP/tos